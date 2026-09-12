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Najveće bogatstvo: U Srpskoj rođeno 27 beba

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12.09.2026 08:21

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, devet djevojčica i 18 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 14 beba, u Gradišci četiri, Foči tri, Prijedoru dvije, Doboju, Bijeljini, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna, rečeno je Srni u porodilištima.

Pet djevojčica i devet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Gradišci jedna djevojčica i tri dječaka, u Foči jedna djevojčica i dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice, a u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Doboju i Bijeljini po jedan dječak.

U porodilištima u Zvorniku i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja, prenosi "Srna".

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