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Teška nesreća kod škole u Mihaljevcima: Jedna osoba poginula

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12.09.2026 09:23

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ротација, полиција
Foto: ATV

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Mihaljevcima kod Požege u subotu ujutro, 12. septembra.

Vozač automobila sletio je vozilom sletio sa puta i poginuo, javljaju hrvatski mediji.

Kako je potvrdio Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave požeško-slavonske, nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića, kod škole u Mihaljevcima kod Požege.

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Na mjesto događaja stigli su policijski službenici.

Nakon uviđaja će se utvrditi okolnosti nesreće.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Hrvatska

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