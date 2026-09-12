Teška nesreća kod škole u Mihaljevcima: Jedna osoba poginula

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Mihaljevcima kod Požege u subotu ujutro, 12. septembra.
Vozač automobila sletio je vozilom sletio sa puta i poginuo, javljaju hrvatski mediji.
Kako je potvrdio Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave požeško-slavonske, nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića, kod škole u Mihaljevcima kod Požege.
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Na mjesto događaja stigli su policijski službenici.
Nakon uviđaja će se utvrditi okolnosti nesreće.
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