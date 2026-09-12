Logo

Uhapšen nakon stravične nesreće u kojoj je poginula žena

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 10:04

Komentari:

0
Ухапшен након стравичне несреће у којој је погинула жена
Foto: Srna

A prije svega ovoga, u Foči, posjeta bolnici u 13:15. Biće i izjave nakon posjete, pa da znate da pošaljete ekipeVozač "audija es-ku 8" sa Ilidže G.H. uhapšen je poslije saobraćajne nesreće u kojoj je u mjestu Zaganović kod Rogatice poginula državljanka Francuske.

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče oko 15.00 časova, osim "audija es-ku", učestvovali su "be-em-ve" kojim je upravljao državljanin Francuske P.Dž, "audi šest" kojim je upravljao državljanin Srbije G.Đ. i teretno vozilo "man" kojim je upravljao E.Č. iz Donjeg Vakufa, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Драшко Станивуковић, Доња Градина

Republika Srpska

''Bahato izazivanje udesa nije pokolebalo Stanivukovića da završi svoj prljavi posao''

Suvozač u vozilu "be-em-ve", državljanka Francuske, smrtno je stradala, a G.H, koji je upravljao vozilom "audi es-ku osam", uhapšen je zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, ističe se u saopštenju.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Rogatica u prisustvu tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Saobraćaj je bio potpuno obustavljen do završetka uviđaja, a u toku je dokumentovanje predmeta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Rogatica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Избити јој зубе: Како је Сенида избјегла паклени план Шмрка и екипе?

Hronika

Izbiti joj zube: Kako je Senida izbjegla pakleni plan Šmrka i ekipe?

2 h

0
цигарета

Hronika

Optužena da je opuškom zapalila auto policajca

15 h

0
Нормализован саобраћај: Завршен увиђај трагичне несреће

Hronika

Normalizovan saobraćaj: Završen uviđaj tragične nesreće

15 h

0
Трагедија код Рогатице: Једна особа погинула у судару три возила

Hronika

Tragedija kod Rogatice: Jedna osoba poginula u sudaru tri vozila

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

54

Položen kamen temeljac za Simulacioni centar Medicinskog fakulteta u Foči

11

49

Ko je novi dečko Nataše Bekvalac: Bivši fudbaler, direktor u tatinoj firmi

11

42

Ako ovako slažete drva za zimu, pravite veliku grešku

11

34

Martina Mlinarević zatražila razrješenje sa mjesta ambasadora

11

28

Dodik: Jedino je sigurno da Draško neće biti premijer

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima