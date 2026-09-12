Uhapšen nakon stravične nesreće u kojoj je poginula žena

A prije svega ovoga, u Foči, posjeta bolnici u 13:15. Biće i izjave nakon posjete, pa da znate da pošaljete ekipeVozač "audija es-ku 8" sa Ilidže G.H. uhapšen je poslije saobraćajne nesreće u kojoj je u mjestu Zaganović kod Rogatice poginula državljanka Francuske.

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče oko 15.00 časova, osim "audija es-ku", učestvovali su "be-em-ve" kojim je upravljao državljanin Francuske P.Dž, "audi šest" kojim je upravljao državljanin Srbije G.Đ. i teretno vozilo "man" kojim je upravljao E.Č. iz Donjeg Vakufa, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

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Suvozač u vozilu "be-em-ve", državljanka Francuske, smrtno je stradala, a G.H, koji je upravljao vozilom "audi es-ku osam", uhapšen je zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, ističe se u saopštenju.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Rogatica u prisustvu tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Saobraćaj je bio potpuno obustavljen do završetka uviđaja, a u toku je dokumentovanje predmeta.