Agrar: Uzgoj slatinskog paradajza, srbački domaćini, posljedice suše

Izvor:
ATV
U novom izdanju 'Agrara' donosimo vam zanimljivu priču iz Slatine – mališani uče o uzgoju čuvenog slatinskog paradajza.
Posjetili smo domaćine srbačkog kraja – otkrivamo čime se bave i koliko im znače podsticaji.
Da li je suša pobrala sve plodove?
'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
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