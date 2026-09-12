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Agrar: Uzgoj slatinskog paradajza, srbački domaćini, posljedice suše

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Izvor:

ATV

12.09.2026 10:32
Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' donosimo vam zanimljivu priču iz Slatine – mališani uče o uzgoju čuvenog slatinskog paradajza.

Posjetili smo domaćine srbačkog kraja – otkrivamo čime se bave i koliko im znače podsticaji.

Da li je suša pobrala sve plodove?

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Agrar

Zorica Petković

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