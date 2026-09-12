Logo

Nesvakidašnji slučaj u BiH: Zbog resivera završila na sudu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 10:55

Komentari:

0
Интернет
Foto: Pexels/Photo by Brett Sayles

Opštinski sud u Ljubuškom 19. avgusta 2026. godine potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu, podignutu 22. aprila 2026. godine protiv D. B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo Samovlašće iz člana 370. stavka 1. Krivičnog zakona FBiH.

Prema navodima optužnice, događaj se odigrao 7. septembra 2023. godine oko 15:10 sati u mjestu S. – G., u prostorijama poduzeća “MAL Grizelj” d. o. o.

Хути

Svijet

Huti zauzeli cijelu jemensku obalu uz Crveno more

Istog dana njen sin F. B. u radnju je donio pokvareni resiver, zajedno s pripadajućim računom, garantnim listom i kutijom. Nakon što je upoznat da uređaj mora biti poslat na servis, bez mogućnosti dobijanja zamjenskog uređaja, D. B. je, prema optužnici, došla u radnju nezadovoljna takvim ishodom.

Radnika M. G. upitala je "Di stoje resiveri?", nakon čega joj je pokazao gdje se nalaze. U optužnici se navodi da je potom prišla polici i bez odobrenja radnika uzela novi resiver.

Nakon toga upitala je "je l' ima iko od starijih radnika", a kada joj je rečeno da se stariji kolega I. M. nalazi na vrhu stepeništa, počela mu je dovikivati: "Kakva je to garancija, kada se ne može odmah zamijeniti za nov".

Саманта Стовел

Ljubav i seks

Čuvarka imala intimne odnose sa zatvorenikom

Prema optužnici, I. M. joj je objasnio pravila te je više puta upozorio da resiver vrati na policu ili će morati pozvati policiju. Ona mu je odgovorila "Slobodno ti prijavi", te je s novim resiverom napustila radnju.

Tužilaštvo navodi da je time, upotrebom sile, pribavljala neko svoje pravo za koje smatra da joj pripada, zbog čega joj se na teret stavlja krivično djelo Samovlašće.

Iz Kantonalnog tužilaštva ZHK naglasili su da se objavom ne prejudicira ishod krivičnog postupka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

sud

ljubuški

Komentari (0)

Više iz rubrike

Струја

Gradovi i opštine

U nedjelju 3.500 korisnika u Loparama bez struje

1 h

0
Јавор: Приоритет је национални план

Gradovi i opštine

Javor: Prioritet je nacionalni plan

14 h

3
Вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић потписао је данас у Зворнику са десет корисника уговоре о додјели донација које ово предузеће издваја из остварене добити у претходној години.

Gradovi i opštine

Udruženja iz Zvornika potpisala ugovore sa Autoputevima Srpske

16 h

0
ПСС Модрича

Gradovi i opštine

Čudo neviđeno: SDS i PSS ''zaratili'' zbog parka

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

54

Položen kamen temeljac za Simulacioni centar Medicinskog fakulteta u Foči

11

49

Ko je novi dečko Nataše Bekvalac: Bivši fudbaler, direktor u tatinoj firmi

11

42

Ako ovako slažete drva za zimu, pravite veliku grešku

11

34

Martina Mlinarević zatražila razrješenje sa mjesta ambasadora

11

28

Dodik: Jedino je sigurno da Draško neće biti premijer

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima