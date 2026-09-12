Nesvakidašnji slučaj u BiH: Zbog resivera završila na sudu

Opštinski sud u Ljubuškom 19. avgusta 2026. godine potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu, podignutu 22. aprila 2026. godine protiv D. B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo Samovlašće iz člana 370. stavka 1. Krivičnog zakona FBiH.

Prema navodima optužnice, događaj se odigrao 7. septembra 2023. godine oko 15:10 sati u mjestu S. – G., u prostorijama poduzeća “MAL Grizelj” d. o. o.

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Istog dana njen sin F. B. u radnju je donio pokvareni resiver, zajedno s pripadajućim računom, garantnim listom i kutijom. Nakon što je upoznat da uređaj mora biti poslat na servis, bez mogućnosti dobijanja zamjenskog uređaja, D. B. je, prema optužnici, došla u radnju nezadovoljna takvim ishodom.

Radnika M. G. upitala je "Di stoje resiveri?", nakon čega joj je pokazao gdje se nalaze. U optužnici se navodi da je potom prišla polici i bez odobrenja radnika uzela novi resiver.

Nakon toga upitala je "je l' ima iko od starijih radnika", a kada joj je rečeno da se stariji kolega I. M. nalazi na vrhu stepeništa, počela mu je dovikivati: "Kakva je to garancija, kada se ne može odmah zamijeniti za nov".

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Prema optužnici, I. M. joj je objasnio pravila te je više puta upozorio da resiver vrati na policu ili će morati pozvati policiju. Ona mu je odgovorila "Slobodno ti prijavi", te je s novim resiverom napustila radnju.

Tužilaštvo navodi da je time, upotrebom sile, pribavljala neko svoje pravo za koje smatra da joj pripada, zbog čega joj se na teret stavlja krivično djelo Samovlašće.

Iz Kantonalnog tužilaštva ZHK naglasili su da se objavom ne prejudicira ishod krivičnog postupka.