Ako ovako slažete drva za zimu, pravite veliku grešku

Kupili ste nekoliko kubika drva, iscijepali ih, uredno složili u dvorištu i prekrili najlonom da ih zaštitite od jesenjih kiša.

Djeluje kao da ste uradili sve kako treba.

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Međutim, način na koji drva stoje do početka sezone grijanja može značajno da utiče na to koliko će biti suva kada ih ubacite u peć. A vlažno drvo ne samo da teže gori, već daje manje korisne toplote, više dimi i doprinosi stvaranju naslaga u dimnjaku.

Zato nije svejedno da li ste cjepanice samo nabacali jednu preko druge ili ste im omogućili ono što im je tokom sušenja najpotrebnije - vazduh.

Drva nikada ne slažite direktno na zemlju

Jedna od najčešćih grešaka pravi se već kod prvog reda.

Drva ne bi trebalo da budu u direktnom kontaktu sa zemljom, naročito tokom jeseni kada su kiše češće, a tlo dugo ostaje vlažno.

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Najjednostavnije rješenje je da ih podignete pomoću paleta, drvenih greda, betonske podloge ili druge čvrste osnove.

Time ne štitite samo donje cjepanice od vlage iz tla. Kada ispod gomile postoji prostor, vazduh može da prolazi i sa donje strane, što pomaže sušenju.

Drvo koje mjesecima stoji na vlažnoj zemlji može sporije da se suši, a povećava se i mogućnost pojave buđi i propadanja.

Nemojte praviti ogromnu nasumičnu gomilu

Kada stigne nekoliko kubika ogrijeva, najbrže je ostaviti ga na gomili i obećati sebi da ćete ga "jednog dana" složiti.

Problem je što cjepanice u sredini takve gomile imaju mnogo manje vazduha.

Bolje je slagati ih u pravilne i stabilne redove, ali ne toliko zbijeno da između njih uopšte nema prostora za cirkulaciju.

Ako pravite visoke redove, krajeve treba dobro učvrstiti kako se gomila ne bi obrušila. Jedan od tradicionalnih načina jeste ukrštanje cjepanica na krajevima reda.

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Posebno pazite ako drva slažete tamo gdje prolaze djeca ili kućni ljubimci - visoka, nestabilna gomila predstavlja ozbiljan rizik.

Ne naslanjajte ih potpuno uz zid kuće

Zid garaže, šupe ili kuće deluje kao idealan oslonac, ali ni tu drva ne treba potpuno priljubiti uz površinu.

Ostavite razmak između zida i cjepanica kako bi vazduh mogao da cirkuliše iza njih.

To je posebno važno ako se radi o spoljašnjem zidu kuće, jer gomila koja zadržava vlagu neposredno uz fasadu nije dobra ni za drva ni za objekat.

Idealno mjesto je suvo, provjetreno i zaštićeno od direktnih padavina.

Najlon preko cijele gomile može da napravi više štete nego koristi

Ovo je vjerovatno najčešća greška.

Počinje kiša, vi uzmete veliki komad najlona i potpuno umotate drva sa svih strana. Voda ne može da uđe i problem je riješen.

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Zapravo, napravili ste novi problem.

Drvo prirodno sadrži vlagu koju tokom sušenja mora da otpusti. Ako cijelu gomilu zatvorite nepropusnim materijalom, ograničavate cirkulaciju vazduha i možete zadržati vlagu upravo tamo odakle pokušavate da je izbacite.

Mnogo je bolje zaštititi drva odozgo, tako da kiša i snijeg ne padaju direktno na njih, dok bočne strane ostaju otvorene.

Drugim riječima, drvetu je potreban krov, a ne plastična kesa.

Svježe drvo treba isjeći i iscijepati što ranije

Ako ste kupili ili pripremili svježe posječeno drvo, vrijeme je jedan od najvažnijih faktora.

Veliki komadi i oblovina suše se mnogo sporije od isječenih i iscijepanih cepanica. Što je veća površina drveta izložena vazduhu, vlaga lakše izlazi.

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Zbog toga pripremu ogrijeva nije dobro ostavljati za trenutak kada već počnu hladne noći.

Različitim vrstama drveta i različito velikim cjepanicama potrebno je različito vrijeme da se osuše, a mnogo zavisi i od uslova skladištenja. Zbog toga samo podatak da su drva "stajala nekoliko mjeseci" ne garantuje da su spremna za loženje.

Kako da znate da li su drva dovoljno suva?

Boja i izgled mogu da daju nagovještaj - suvo drvo često je lakše, na krajevima može imati pukotine, a dvije suve cjepanice pri udarcu daju jasniji zvuk.

Ipak, najpouzdaniji odgovor daje mjerač vlage za drvo.

Za dobro sagorijevanje poželjno je koristiti pravilno osušeno drvo za grijanje, umjesto cjepanica koje su još pune vlage. Što više energije vatra mora da potroši na isparavanje vode iz drveta, manje je ostaje za zagrijavanje prostorije.

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Zato dobro složena drva nisu samo pitanje urednog dvorišta.

Podignite ih od zemlje, omogućite vazduhu da prolazi između i iza cjepanica, zaštitite ih prvenstveno odozgo i ne zatvarajte cijelu gomilu najlonom.

Možete kupiti odlično ogrijevno drvo, ali ako ga mjesecima čuvate na pogrešan način, dio onoga što ste platili tokom zime jednostavno nećete dobiti u obliku toplote, piše "Kurir".