Vlada ulaže više od 30 miliona u visoko obrazovanje u Foči

Vlada Republike Srpske uložiće ove godine u visoko obrazovanje i studentski standard u Foči više od 30 miliona KM, izjavio je danas ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović.

Mastilović je, nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči, istakao da će Vlada Srpske za izgradnju ovog centra izdvojiti više od 4,8 miliona KM, dok će fakultet iz vlastitih sredstava obezbijediti dva miliona KM.

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Mastilović je naglasio da je Medicinski fakultet u Foči, sa više od 2.500 studenata iz 40 zemalja i predanim radom, zaslužio pažnju i podršku resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske.

On je istakao da će novi objekat, kada bude stavljen u funkciju, značajno poboljšati uslove rada zaposlenih, ali i obuke studenata Medicinskog fakulteta.

"Vlada je insistirala da ovaj projekat počne što prije i evo, danas smo imali zadovoljstvo da započnemo radove", rekao je Mastilović novinarima.

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Ministar je pohvalio dekana Medicinskog fakulteta Dejana Bokonjića i njegov tim, kao i rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milana Kulića, navodeći da svojim predanim radom visoko obrazovanje u ovom dijelu Republike Srpske podižu na viši nivo, prenosi "Srna".

Mastilović je najavio da se u Foči uskoro očekuje i početak radova na novom studentskom centru, za koji je obezbijeđeno više od 25 miliona KM.

"Ako uzmemo u obzir ovaj simulacioni i administrativni centar, dolazimo do činjenice da je Vlada Republike Srpske, na čelu sa premijerom Savom Minićem, samo u ovoj godini u visoko obrazovanje i studentski standard u Foči uložila više od 30 miliona KM", rekao je Mastilović.

On je ocijenio da su to dobri primjeri ulaganja, ističući da i Medicinski i Bogoslovski fakultet, kao i Foča, to zaslužuju.

Kulić: Simulacioni centar značajno će unaprijediti uslove studiranja

Simulacioni i administrativni centar Medicinskog fakulteta u Foči biće objekat nove generacije koji će značajno doprinijeti obrazovanju studenata i dodatno unaprijediti uslove za njihovo studiranje, ocijenio je danas u Foči rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić.

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Kulić je, nakon polaganja kamena temeljca za ovaj centar, istakao da ga posebno raduje vizija rukovodstva Medicinskog fakulteta da se upusti u izgradnju ovakvog objekta, koji će, kako je naveo, dati nemjerljiv doprinos obrazovanju svih studenata.

"Ovo je jedinstven objekat na ovim prostorima, regionalno gledano, koji će dati nemjerljiv doprinos obrazovanju studenata Medicinskog fakulteta, prije svega kada je riječ o pretkliničkim vještinama, prije nego što studenti uđu u našu Univerzitetsku bolnicu", rekao je Kulić novinarima.

On je istakao da posebno raduje to što je Vlada Republike Srpske prepoznala pravac u kojem treba da ide visoko obrazovanje, navodeći da u posljednjih nekoliko godina ulaže značajna sredstva u ovu oblast.

Kulić je naveo da se na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu trenutno realizuju projekti vrijedni oko 25 miliona KM, a da, kada se tome dodaju ulaganja u studentski centar i izgradnju novog studentskog doma, postaje jasno da je riječ o izuzetno značajnim sredstvima.

"Hvala Vladi Republike Srpske što je prepoznala da je budućnost Republike Srpske, a i svakog društva koje teži da bude razvijeno, u visokom obrazovanju", naveo je Kulić.

Dekan Medicinskog fakulteta Dejan Bokonjić rekao je da će novi objekat stvoriti još bolje uslove za razvoj međunarodne saradnje i rad sa stranim studentima i profesorima.

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On je zahvalio Vladi Republike Srpske, premijeru Savi Miniću, resornom ministru Dragi Mastiloviću, kao i prethodnom ministru za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željku Budimiru i ministru finansija Zori Vidović, koji su prepoznali ovaj projekat kao jedan od razvojno važnih za Republiku Srpsku i Foču.

Bokonjić je zahvalio i rukovodstvu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Senatu i Upravnom odboru, kao i Gradu Foči, koji su podržali razvoj Medicinskog fakulteta.

On je naveo da je izgradnja novog objekta postala nasušna potreba jer Medicinski fakultet trenutno ima više od 2.500 studenata, od kojih je između 750 i 800 stranih studenata iz više od 40 zemalja.

Prema njegovim riječima, u novom centru biće savremeni amfiteatri i učionice, ali i simulacioni centar sa prostorijama za intenzivnu njegu, neurologiju, simulaciju porođaja i ginekologiju, operacione sale i internistički dio.

"Studenti će prije ulaska u kliniku prolaziti pretkliničke i kliničke vještine, kako bi nakon toga mogli bolje raditi sa pacijentima", rekao je Bokonjić.

On je ocijenio da će ovaj projekat biti novi ključni iskorak za Medicinski fakultet i njegovu prepoznatljivost, te zahvalio svim sadašnjim i bivšim zaposlenima i rukovodstvima fakulteta koji su svojim radom i vizijom doprinijeli njegovom razvoju.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović rekao je da je izgradnja novog centra od velikog značaja za unapređenje visokog obrazovanja i razvoj grada.

"Grad Foča je za ovu namjenu donirao zemljište i pozdravljam Medicinski fakultet koji je jedan od rijetkih fakulteta koji je obezbijedio vlastita sredstva, više od dva miliona KM za ovaj projekat", rekao je Vukadinović.