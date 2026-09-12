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Dodik: Jedino je sigurno da Draško neće biti premijer

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12.09.2026 11:28

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Лидер СНСД-а Милорад Додик у Дервенти
Foto: Srna

Jedino što je sigurno je to da Draško Stanivuković neće biti premijer, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Nema matematike, nema ničega, a na kraju i šta bih ja radio ako on bude premijer", istakao je Dodik.

U video-objavi na "Iksu" sa jedne od predizbornih tribina, Dodik je naveo da je prvi zadatak SNSD-a bio da "onaj mali gradonačelnik iz Banjaluke ne bude kandidat".

"Ne zato što bi on pobijedio, već zato što bi kampanju odvukao na neku drugu stranu. On ima neku sposobnost da komunicira, ali je problem što njemu niko ne vjeruje. On ima još nešto u Banjaluci i to je gotovo. Ali ja sam dogovorio s njim da se ne kandiduje", rekao je Dodik.

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Milorad Dodik

SNSD

Draško Stanivuković

Izbori 2026

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