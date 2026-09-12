Trišić Babić: Uloga Kancelarije za međunarodnu saradnju je da progovori Srpska

"Ako mlađa generacija to ne nastavi, ako se to ne počne prenositi s generacije na generaciju, onda je to veliki problem. Sjećam se početaka, 2001. godine, kada je Ričard Holbruk spominjao Republiku Srpsku. Danas se uvijek, gdje god se nešto odlučuje, pita: 'Šta je rekla Republika Srpska'? E, to je uspjeh koji želim da vidim – da se na što više mjesta pita: 'A šta kaže Republika Srpska'?", naglasila je Trišić Babić.

Danas se, gdje god se nešto odlučuje, uvijek pita: "Šta je rekla Republika Srpska?" E, to je uspjeh koji želim da vidim - da se na što više mjesta pita: "A šta kaže Republika Srpska?"@diplomatijaars pic.twitter.com/ulCf7yWbRN — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) September 12, 2026

Ona je navela da je samo otvaranje Kancelarije rezultat veoma teškog perioda kroz koji je Republika Srpska prolazila u protekle tri-četiri godine.

"Mi smo silom bili natjerani da otvorimo mnoga vrata, da konačno shvatimo da mi, ovdje, iz Republike Srpske, treba da govorimo o Srpskoj, a ne da nam neko iz Sarajeva objašnjava šta je Republika Srpska, da li je ona prijetnja i problem", rekla je Trišić Babić za "Srpskainfo".

Ona je naglasila da su predsjednik Republike i Vlada Republike Srpske, kao i predstavništva Republike Srpske koja su otvorena na nekoliko destinacija u svijetu, napravili ogroman posao i svi imaju ulogu u ovome.

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"Kancelarija je formirana jer se shvatilo da nam je potrebno jedno takvo mjesto zbog strateškog pristupa, zbog pamćenja i sortiranja činjenica i podataka, ali isto tako zbog svakodnevnog analiziranja, planiranja i ukazivanja na to ko bi nam, u nekom trenutku, mogao biti potencijalni ili strateški partner", dodala je Trišić Babić.

Naglasila je da su Kancelarija, Vlada Republike Srpske, predsjednik Srpske i poslanici Narodne skupštine Republike Srpske tim i da će oni od Kancelarije dobijati prijedloge za eventualna strateška pozicioniranja i ostale inpute za njihove spoljnopolitičke aktivnosti.

Ona je rekla da nije postojala politička dilema da neko ne prigovori da ulaze u nadležnost spoljne politike BiH, Predsjedništva ili Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara zato što je tačno znala šta Kancelarija treba da radi i koja je njena uloga.

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"Meni, kao i rukovodstvu Republike Srpske jasan je položaj Srpske i njena uloga u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ne pada mi na pamet da ulazim u polje i ustavne nadležnosti Ministarstva inostranih poslova, zato što želim da se ustavne nadležnosti ovdje poštuju.

Smatram da BiH, kako je zamišljena i uspostavljena poslije rata, može jedino da bude mirna i stabilna kada se tačno prepozna uloga Republike Srpske. Srpska je nastala u Dejtonu i ugrađena je u Dejtonski mirovni sporazum. Kancelarija neće imati ambasadore", istakla je ona.

Prema njenim riječima, Kancelarija neće zastupati BiH na skupovima, ali isto tako Kancelarija, svi koji rade u njoj, zajedno sa inputima prema Vladi Republike Srpske i ostalim zvaničnicima, i te kako će promovisati važnost Republike Srpske i objašnjavati zašto je važna stabilna, jaka, ekonomski i politički jaka Republika Srpska u okviru BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma.

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Na pitanje da li Kancelarija za međunarodnu saradnju planira da u narednom periodu ostvari saradnju i sa nekim drugim zemljama, po uzoru na odnose s Izraelom, Trišić Babić je odgovorila da način na koji je to urađeno sa Izraelom je jedan od okvira i primjera, ali i da svaka zemlja ima svoje specifičnosti.

"Imate specifičnosti i u našim odnosima s Izraelom zbog istorije, nepravde prema jevrejskom i srpskom narodu, zbog patnje u Drugom svjetskom ratu, ali to nije bila osnovna stvar. Međutim, našli smo okvir na taj način i Izrael je sada poseban partner Republike Srpske.

Naš najveći strateški partner je Srbija jer imamo paralelne veze u okviru Dejtonskog sporazuma, zato što smo isti narod, zato što dijelimo isti kulturni prostor, zato što smo ekonomski naslonjeni jedni na druge i zato što politički idemo u istom smjeru", pojasnila je Trišić Babić.

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Isto tako, kaže ona, trudiće se da vrata koja su otvorili prema SAD još više otvore, te da je njihov glavni zadatak isključivo pozicija Republike Srpske i njena važnost u ovom dijelu Evrope i svijeta.

Dodala je da je Ruska Federacija veoma bitna Republici Srpskoj, jer je Rusija jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma, sa Kinom će isto tako nastaviti da rade, ići će prema zemljama Evropske unije koje prepoznaju ulogu i važnost stabilne Republike Srpske i razvijaće ne samo političke odnose, nego i ekonomske, akademske, naučne, kulturne.

Ona je pojasnila da je diplomatija nešto što zahtijeva vrijeme. "Kada sam ušla u ovo za to je trebalo hrabrosti, ali sam tačno znala šta radim. Dugo sam radila u Sarajevu, imam iskustva u Ministarstvu inostranih poslova i prošla sam kroz sve faze. Sigurna sam da ova kancelarija treba Republici Srpskoj", rekla je Trišić Babić.

Pojasnila je da diplomatija i pozicioniranje nije nešto što se može uraditi preko noći, tu treba dosta strpljenja, taktiziranja i pozicioniranja.

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"Ne vidim spoljnopolitičku saradnju i diplomatiju kroz skandale kako bi neko za vas čuo i da bi se neke vijesti širile. Nedavno sam napisala u svojoj kolumni, na dan zvaničnog otvaranja Kancelarije i početka rada, da Republika Srpska ima pravo da govori svojim glasom", poručila je Trišić Babić.