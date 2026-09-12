Čuvarka imala intimne odnose sa zatvorenikom

Bivša zatvorska službenica Samanta Stovel (23) iz Atertona izbjegla je odlazak u zatvor nakon što je priznala da je tokom rada u zatvoru "Mančester", bila u ljubavnoj vezi sa jednim od zatvorenika.

Stovel je u zatvorskoj službi počela da radi sa samo 19 godina. Tokom 2023. godine stupila je u kontakt sa zatvorenikom Konorom Dobsonom (29), koji je služio kaznu od 15 godina zbog smrti starije žene u saobraćajnoj nesreći nakon bjekstva sa mjesta udesa.

Njih dvoje su od februara do avgusta razmjenjivali poruke putem Vocapa, intimne fotografije i video-snimke, kao i obavljali video-pozive. U porukama su jedno drugom izjavljivali ljubav, dok je Stovel sebe nazivala njegovom "malom princezom".

Dobson je preko članova svoje porodice uplatio 1.200 funti na njen račun. Novac je, prema navodima iz postupka, potrošila na zajedničku večeru, proizvode brenda Tifani, narukvicu i frizuru.

Veza je otkrivena kada su zatvorski službenici pronašli ajfon u Dobsonovoj ćeliji. Analizom telefona otkrivene su poruke i drugi dokazi o njihovom odnosu, nakon čega je Stovel dobila otkaz.

Sudija Patrik Fild izrekao joj je kaznu od šest mjeseci zatvora, ali uslovno na dvije godine, tako da neće odmah iza rešetaka. Kao značajnu olakšavajuću okolnost naveo je njene godine u vrijeme počinjenja djela.

Sudija je ocijenio da je njena nezrelost i nedostatak životnog iskustva mogli da je učine podložnom manipulaciji iskusnijih zatvorenika. Posebno je istakao pitanje kako je moguće da je devetnaestogodišnja djevojka poslata da radi u zatvoru sa odraslim muškarcima.