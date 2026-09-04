Preminuo u automobilu tokom odnosa sa partnerkom

Beograđanin (57) iz naselja Kaluđerica preminuo je od srčanog udara u svom automobilu tokom se*sualnog odnosa sa svojom tri godine starijom partnerkom nakon što je uzeo prekomjernu dozu preparata za potenciju.

Ova nesvakidašnja tragedija dogodila se prije nekoliko godina, ali je sada opet postala aktuelna nakon što su je pojedini mediji reciklirali u svojim internet izdanjima.

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Slučaj se navodno dogodio oko dva sata ujutru, u beogradskom prigradskom naselju Stepin gaj u Velikom Mokrom Lugu, prenosi "Espreso".

Pretjerao

"Muškarac je u šumu došao automobilom sa svojom djevojkom, koja je tri godine starija od njega. Planirali su da imaju odnos u kolima, pa je on posegao za lijekovima za potenciju vijagra, koje je sa sobom ponio. Popio je jednu tabletu, ali pošto ona nije odmah djelovala, odlučio je da popije još dvije, iako je na uputstvu jasno naznačeno da dejstvo stimulansa počinje tek za pola sata", kazao je tada za "Kurir" dobro obaviješten izvor.

Međutim, u trenutku kada su stupili u se*sualni odnos, nesrećnom čovjeku je pozlilo.

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"Prekomjerna doza izazvala je toliko jak srčani udar da je nesrećni čovjek na mjestu ostao mrtav. Unezvijerena žena uspjela je nekako da ga pomjeri, a kada je vidjela da ne daje znake života, odmah je pozvala Hitnu pomoć. Ljekari su dali sve od sebe da ga vrate u život, ali bezuspješno", dodao je tada sagovornik.

On kaže da je tijelo poslato na obdukciju, koja je potvrdila da je umro od srčanog udara.

Pozvala unuku i zeta

"Zanimljivo je da se u Stepinom gaju, odmah nakon policije, pojavila i porodica žene koja je prijavila slučaj. Naime, ona je u panici pozvala svog zeta i unuku, pa su oni došli po nju", kazao je sagovornik.

Policija, koja je satima radila uviđaj, imala je te noći i neprijatnu dužnost da obavijesti porodicu preminulog o tome šta se dogodilo.

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"Riječ je o čovjeku koji je rastavljen od supruge, a u kolima je bio sa ženom sa kojom je u ljubavnoj vezi. Kako je ovdje u pitanju zadesna smrt, policajci su morali da pozovu porodicu i obavijeste ih. Međutim, kada su kontaktirali s djecom preminulog i zamolili ih da dođu po automobil, oni su odgovorili da ih nije briga ni za njega, a ni za kola, čim su čuli od čega je preminuo i pod kojim okolnostima", naveo je izvor "Kurira".

Šta je vijagra?

"Vijagra" ili sildenafil-citrat je lijek koji se koristi za tretiranje erektilne disfunkcije i pulmonalne arterijske hipertenzije.

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Prema podacima dostupnim na internetu, počinje da djeluje 12 minuta do pola sata od uzimanja, a najjači efekat ima sat vremena po ispijanju.

Ljekari savjetuju da se sam lijek popije pola sata prije planiranog se*sualnog odnosa, a prekomjerna doza uglavnom se završava kobno.