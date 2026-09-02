Vjenčali se u poplavljenoj crkvi: Sudbonosno ''da'' izgovorili sa vodom do struka

Voda je preplavila hram i dopirala gotovo do struka, ali ovaj par nije imao namjeru da odloži svoj veliki dan!

Lijan Lijeza Galang i njen izabranik Džilbert Čiko vjenčali su se u Crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Hagonoju na Filipinima, a snimak ceremonije obišao je svijet.

Klupe su ostale prazne

Lijan je nosila bijelu vjenčanicu i hrabro koračala kroz mutnu vodu, prilazeći oltaru. U rukama je držala buket od bijelog cvijeća, a tamo ju je čekao Džilbert.

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Klupe su ostale prazne, ali su bile ukrašene plastičnim cvijećem kako bi se zadržao koliko-toliko uobičajeni izgled svečane ceremonije, prenosi Dejli Mejl.

Fotograf Miko Rej Alfonso rekao je da je parohija prethodno savjetovala paru da odloži vjenčanje zbog poplave.

Crkva je gotovo mjesec dana bila djelimično pod vodom, a nakon nedjelja obilnih kiša. Uprkos tome, mladenci nisu željeli da odustanu.

“Pošto su odlučili da istraju, mi, službenici parohije, učinili smo sve što smo mogli da im ovo bude poseban dan“, dodao je je Alfonso.

Do crkve stigla rikšom

Mlada je stigla do crkve rikšom i tako uspjela da zadrži vjenčanicu čistom, sve dok nije zakoračila u poplavljenu crkvu.

Snimci pokazuju kako je roditelji grle, pošto su i sami prošli kroz vodu i stali do ćerke.

Jedan od upečatljivijih prizora prikazuje mladog dječaka koji nosi burme budućih supružnika. Voda mu u tom trenutku dopire do struka.

Uprkos svemu, ceremonija je održana, u prisustvu petnaestak ljudi.

“Vole se. Ništa nije moglo da spriječi njihovo vjenčanje”, zaključio je parohijski fotograf.

(Telegraf.rs)