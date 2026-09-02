Logo

Vjenčali se u poplavljenoj crkvi: Sudbonosno ''da'' izgovorili sa vodom do struka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 13:51

Komentari:

0
Млада корача ка олтару у поплављеној цркви.
Foto: ouestfrance/Instagram/Screenshot

Voda je preplavila hram i dopirala gotovo do struka, ali ovaj par nije imao namjeru da odloži svoj veliki dan!

Lijan Lijeza Galang i njen izabranik Džilbert Čiko vjenčali su se u Crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Hagonoju na Filipinima, a snimak ceremonije obišao je svijet.

Klupe su ostale prazne

Lijan je nosila bijelu vjenčanicu i hrabro koračala kroz mutnu vodu, prilazeći oltaru. U rukama je držala buket od bijelog cvijeća, a tamo ju je čekao Džilbert.

Школа

Banja Luka

Osnovne škole banjalučke regije traže skraćene časove

Klupe su ostale prazne, ali su bile ukrašene plastičnim cvijećem kako bi se zadržao koliko-toliko uobičajeni izgled svečane ceremonije, prenosi Dejli Mejl.

Fotograf Miko Rej Alfonso rekao je da je parohija prethodno savjetovala paru da odloži vjenčanje zbog poplave.

Crkva je gotovo mjesec dana bila djelimično pod vodom, a nakon nedjelja obilnih kiša. Uprkos tome, mladenci nisu željeli da odustanu.

“Pošto su odlučili da istraju, mi, službenici parohije, učinili smo sve što smo mogli da im ovo bude poseban dan“, dodao je je Alfonso.

Do crkve stigla rikšom

Mlada je stigla do crkve rikšom i tako uspjela da zadrži vjenčanicu čistom, sve dok nije zakoračila u poplavljenu crkvu.

Snimci pokazuju kako je roditelji grle, pošto su i sami prošli kroz vodu i stali do ćerke.

Jedan od upečatljivijih prizora prikazuje mladog dječaka koji nosi burme budućih supružnika. Voda mu u tom trenutku dopire do struka.

Uprkos svemu, ceremonija je održana, u prisustvu petnaestak ljudi.

“Vole se. Ništa nije moglo da spriječi njihovo vjenčanje”, zaključio je parohijski fotograf.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Brak

Crkva

vjenčanje

supružnici

Komentari (0)

Pročitajte više

Змај од Шипова имао удес у Шипову

Hronika

Zmaj od Šipova imao udes u Šipovu

3 h

2
Маслиново уље у здјелици

Savjeti

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje u marketu?

3 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Auto-moto

Automobil je odjednom počeo da troši više goriva? Evo u čemu može biti problem

3 h

0
Интензиван стрес: Екстремна опасност пријети Србији

Srbija

Intenzivan stres: Ekstremna opasnost prijeti Srbiji

3 h

0

Više iz rubrike

Љубав

Ljubav i seks

Koliko nam zaista treba da zavolimo? Muškarci su brži na riječima, evo šta kaže nauka

1 d

0
Svađa partneri

Ljubav i seks

Flert, lajk: Evo šta se sve smatra mikroprevarom

1 d

0
Породила се Онлифанс звијезда која је имала однос са 1.000 мушкараца

Ljubav i seks

Porodila se Onlifans zvijezda koja je imala odnos sa 1.000 muškaraca

2 d

0
Љубав је стање релативно јаке емотивне наклоности према некоме или нечему

Ljubav i seks

Ovih 20 osobina muškarci traže u ženi kada žele brak: Ovo je ključ

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

16

54

Molili se za čudo, a stigla tragična vijest: Djevojčica (5) pronađena mrtva, roditelji uhapšeni

16

51

"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

16

41

Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

16

36

Njemačka prvi put testirala balističku raketu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima