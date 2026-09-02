Selak za ATV komentarisao rad Osnovnog suda u slučaju Željka Vujovića

Autor:Bojan Nosović
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Danima unazad na jugu Republike Srpske je glavna tema gaženje ljudi na "Konjskim trkama" u Bijeljanima kod Bileće a glavno pitanje je da li je moguće da je to uradila osoba osumnjičena i presuđena za više krivičnih dijela.
Ljude po polju gazio je Željko Vujović iz Bileće koji je pred trebinjskim Osnovnim Sudom bio čak osam puta i za većinu dijela dobio kazne koje se mogu platiti.
Baš taj apsurd je za ATV komentarisao ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak.
Savki sudija bi trebao da je nezavisan u svom radu a Ministarstvo pravde Republike Srpske nikada ne vrši pritiske na bilo koga ali poziva na poštovanje propisa i zakona kaže za ATV ministar pravde u Vladi Srpske Goran Selak odgovarajući na pitanje o radu trebinjskih sudija u slučaju Željka Vujovića.
"Vlada Republike Srpske je opredijeljena za oštriju kaznenu politiku kada je u pitanju postupanje pogotovo kada su u pitanju počinioci krivičnih dijela koji su višestruki povratnici u vršenju istih", kaže Selak za ATV.
Željko Vujović, osumnjičeni za pokušaj teškog ubistva tokom konjskih trka kod Bileće, odranije je dobro poznat pravosudnim organima. O tome je ATV detaljno izvještavala.
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Pred ovim Sudom je i predmet iz jula 2024 godine kada je Vujović sa još nekoliko lica napao porodicu Sušić u njihovoj kući. Pred Osnovnim sudom je Vujović bio i kada je gepekovao mladog Bilećanina, tada je na ulice izašao nezadovoljni narod a porodica otetog mladića tražila pravdu.
Da li se osjećaju odgovornima kada gledaju snimak gaženja pitali smo trebinjske sudije u Osnovnom sudu Trebinje tada su nam odgovorili da im nije jasno zašto bi se oni osjećali odgovornim.
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