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Selak za ATV komentarisao rad Osnovnog suda u slučaju Željka Vujovića

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02.09.2026 14:43

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Горан Селак
Foto: ATV

Danima unazad na jugu Republike Srpske je glavna tema gaženje ljudi na "Konjskim trkama" u Bijeljanima kod Bileće a glavno pitanje je da li je moguće da je to uradila osoba osumnjičena i presuđena za više krivičnih dijela.

Ljude po polju gazio je Željko Vujović iz Bileće koji je pred trebinjskim Osnovnim Sudom bio čak osam puta i za većinu dijela dobio kazne koje se mogu platiti.

Baš taj apsurd je za ATV komentarisao ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak.

Savki sudija bi trebao da je nezavisan u svom radu a Ministarstvo pravde Republike Srpske nikada ne vrši pritiske na bilo koga ali poziva na poštovanje propisa i zakona kaže za ATV ministar pravde u Vladi Srpske Goran Selak odgovarajući na pitanje o radu trebinjskih sudija u slučaju Željka Vujovića.

"Vlada Republike Srpske je opredijeljena za oštriju kaznenu politiku kada je u pitanju postupanje pogotovo kada su u pitanju počinioci krivičnih dijela koji su višestruki povratnici u vršenju istih", kaže Selak za ATV.

Željko Vujović, osumnjičeni za pokušaj teškog ubistva tokom konjskih trka kod Bileće, odranije je dobro poznat pravosudnim organima. O tome je ATV detaljno izvještavala.

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Pred ovim Sudom je i predmet iz jula 2024 godine kada je Vujović sa još nekoliko lica napao porodicu Sušić u njihovoj kući. Pred Osnovnim sudom je Vujović bio i kada je gepekovao mladog Bilećanina, tada je na ulice izašao nezadovoljni narod a porodica otetog mladića tražila pravdu.

Da li se osjećaju odgovornima kada gledaju snimak gaženja pitali smo trebinjske sudije u Osnovnom sudu Trebinje tada su nam odgovorili da im nije jasno zašto bi se oni osjećali odgovornim.

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Republika Srpska

Goran Selak

Željko Vujović

Bileća

konjske trke

gazio ljude autom

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