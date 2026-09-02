Kuzmić: Žene na svim poslovima odgovorne i uspješne

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je da žene u Srpskoj imaju svoje mjesto, kako u politici, tako i u preduzetništvu, poljoprivredi i svim drugim oblastima, ističući da sve poslove obavljaju izuzetno odgovorno i uspješno.

Ona je naglasila da Vlada Srpske pruža snažnu podršku svim institucijama koje rade na ekonomskom osnaživanju žena i njihovoj većoj zastupljenosti u društvu.

"Željka Cvijanović je bila na čelu Vlade Republike Srpske i dokazala je da žene obavljaju sve visoke funkcije lojalno i dostojanstveno", rekla je Kuzmićeva novinarima u Banjaluci povodom 35 godina rada Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.

Ona je naglasila da je Vlada Republike Srpske ponosna na rad ovog centra i svih institucija koje sa njim sarađuju.

"Samo u oblasti poljoprivrede smo uz učešće Centra kreirali politike u ovoj oblasti. Prije nekoliko godina učešće žena u poljoprivredi je bilo šest odsto, a danas je to 19 odsto u 3.500 gazdinstava", navela je Kuzmićeva.

Ona smatra da je važno da bude što više žena na selu, što više preduzetnica, ekonomski samostalnih i osnaženih žena, te da su rezultati Vlade Republike Srpske u tom pogledu vidljivi.

Kuzmićeva je poručila da će žene imati još veću podršku institucija Republike Srpske.

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Direktor Centra za jednakost i ravnopravnost polova Srpske Maja Vekić rekla je da ovo obilježavanje nije samo datum već 25 godina rada na zakonima, politikama, programima, istraživanjima, edukacijama i konkretnim pitanjima koja se tiču života žena i muškaraca u Republici Srpskoj.

"Kroz naše edukacije prošlo je više od 10.000 ljudi, a tokom svih ovih godina bavili smo se temama koje su i danas veoma važne - sprečavanjem nasilja u porodici i nad ženama, radom i zapošljavanjem, pristupom resursima, učešćem u javnom i političkom životu, položajem žena na selu, zdravljem, socijalnom zaštitom i obrazovanjem", navela je Vekićeva.

Ona smatra da ravnopravnost polova nije pitanje samo žena i jedne institucije već da i žene i muškarci imaju priliku da žive u skladu sa svojim sposobnostima, željama i talentima, da mogu da se bave politikom, preduzetništvom, poljoprivredom, sportom, kulturom, da vode svoje domaćinstvo ako je to njihov izbor.

"Žene i dalje u mnogim oblastima imaju nepovoljniji položaj. To vidimo po broju žena u politici i na mjestima odlučivanja, po vlasništvu nad imovinom, ali, nažalost, i po broju žena koje su žrtve nasilja", rekla je Vekićeva i naglasila da zbog toga misija ovog centra nije završena.

Ona je istakla da je važno partnerstvo sa institucijama, lokalnim zajednicama, nevladinim i međunarodnim organizacijama, stručnjacima i svim ljudima koji dijele istu ideju kako bi gradili društvo u kojem će žene i muškarci ravnopravno učestvovati, stvarati i živjeti bez diskriminacije i nasilja, prenosi Srna.