Talić: Novi kapaciteti za liječenje u Zavodu "Miroslav Zotović"

Direktor Instituta "Dr Miroslav Zotović" Goran Talić istakao je da će novi kompleks "Slateks" u Slatini kod Banjaluke, koji je danas predstavljen u prostorijama ovog instituta, omogućiti nove kapacitete za liječenje, dodatno zapošljavanje, ali i uvođenje sasvim novih procedura u zdravstvu.

"To su kardio, pulmološka, vaskularna i rehabilitacija onkoloških pacijenata, te prevencija dijabetesa - pošasti savremenog doba, nezarazne bolesti koja ostavlja teške posljedice", rekao je Talić novinarima nakon prezentacije projekta.

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On je naveo da će Institut u Slatini proširenjem dobiti 30.000 metara kvadratnih objekata i 10.000 metara kvadratnih garaža.

Talić je dodao da je za cijeli projekat izgradnje ovog kompleksa, koji će biti jedinstven u regionu, potrebno oko 500 miliona KM, dok je za prvu fazu potrebno oko 80 miliona KM.

"Plan je da sredstva budu fazno odobravana. Već imamo sredstva za izgradnju bolničke apoteke koja će početi za oko tri mjeseca. Treba još da provedemo tendersku dokumentaciju", rekao je Talić.

On je naveo da druga faza podrazumijeva izgradnju velikih kapaciteta u postojećem parku, koji neće narušiti njegovu sadašnju vizuru.

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"To bi bio spoj zdravstvenog, kongresnog i uopšte turizma, što bi stvorilo mnogo mogućnosti za zapošljavanje i razvoj cjelokupne privrede u Srpskoj", rekao je Talić, prenosi "Srna".

On je zahvalio predsjedniku Vlade Srpske Savi Minići i predsjedniku Miloradu Dodiku za podršku u realizaciji ovog projekta, zahvaljujući kojoj očekuje da će to ići ubrzanim putem.