Pitanje za milion dolara: Kada zaista stiže kraj paklenim vrućinama?

Iako je ljeto kalendarski još uvijek tu, većina građana je navikla da sa prvim danima septembra i oglašavanjem školskog zvona stignu i jesenje kišne kapljice, oblaci i značajniji pad temperature.

Međutim, početak ove jeseni donosi potpuno drugačiju sliku u vazduhu se i dalje osjeća pravi početak ljeta.

"Uvijek je već u drugom dijelu avgusta, kada počne malo da se skraćuje dan, postajalo i svježije. Jedino osvježenje koje smo imali u prethodnom periodu jesu ta jutra koja ponekad budu malo svježija, dok tokom dana temperature brzo rastu prema 30. podioku. Iako kalendarski ljeto još traje, mi ga sa strane meteorologije posmatramo kroz jun, jul i avgust. Cifre koje smo dobili za cijeli mjesec i za prethodni avgust su zaista nevjerovatne", rekla za ATV meteorolog Milica Đorđević.

Avgust u Banjaluci oborio sve istorijske rekorde

Podaci pokazuju da je iza nas drugo najtoplije ljeto u istoriji mjerenja, odmah iza rekordnog iz 2024. godine, dok je sam avgust oborio sve dosadašnje rekorde.

"Avgust za nama bio je najtopliji mjesec otkako se vrše mjerenja u Banjaluci ikada. Nikada nismo imali onako visoku srednju temperaturu niti toliko veoma toplih dana. Tokom cijelog avgusta imali smo čak 30 dana sa temperaturom iznad 30 stepeni samo jedan dan je izmjereno 26 stepeni. Sa temperaturom iznad 35 stepeni imali smo 19 dana, a čak četiri dana temperatura je prelazila 40 stepeni. Ovaj toplotni talas se ne prekida, započeo je krajem jula, trajao cijeli avgust i nastavlja se u septembru", naglasila je Đorđević.

Na pitanje koliko još dana u septembru možemo očekivati ovakve tropske temperature, meteorolog odgovara da je to "pitanje za milion dolara".

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"Prognoze za period duži od 10 do 15 dana nisu toliko pouzdane, ali u okviru tog perioda nemamo u najavi nikakvu značajniju promjenu. Do kraja ove radne sedmice maksimalne dnevne temperature kretaće se od 27 do 33 stepena, dok će na jugu Hercegovine svakog dana biti iznad 35 stepeni. Za vikend, a posebno u subotu, očekuje nas novi porast sa temperaturama preko 35 stepeni u svim krajevima. Malo niže dnevne temperature, oko 27 do 28 stepeni, mogle bi se javiti tek od sljedeće sedmice, ali to i dalje nije hladno vrijeme", navela je ona.

Opasnost od suše i požara

Ono što posebno zabrinjava stručnjake jeste potpuni izostanak značajnijih padavina.

"Kiše uopšte nema u najavi, a eventualni kratkotrajni lokalni pljuskovi zbog velike vrućine donose samo probleme u vidu oluja, nepogoda i grada. Ta prolazna osvježenja koja traju pola dana u stvari ne donose ništa dobro", upozorila je Đorđević.

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Dugotrajna suša i visoke temperature stvaraju izuzetno nepovoljne uslove kada su u pitanju požari, koji su ove sezone intenzivni i dugotrajni.

"Uobičajeno je da se požari javljaju u Hercegovini i duž Mediterana, ali ove godine sezona požara zaista dugo traje i nemamo nikakve olakšavajuće okolnosti. Svakodnevno imamo jak vjetar, a padavina nema ili su zanemarljive, pa je rizik od širenja i otežanog gašenja požara veoma izražen. Početak jeseni nam ne donosi očekivano olakšanje", rekla je meteorolog.

Ona je zaključila da ekstremni vremenski uslovi više nisu slučajnost, već naša nova realnost.

"Ako pogledamo u prošlost, vrućine od 40 stepeni su trajale tri do sedam dana i dešavale se jednom u 5, 10 ili 20 godina. Nama je sada svako ljeto ekstremno. Deset najtoplijih ljeta zabilježeno je upravo u poslednjih deset godina. To više nisu ekstremi koji se dešavaju povremeno, već skoro svake godine, i mi moramo naučiti da se adaptiramo na ove uslove od svakodnevnog života, preko poljoprivrede, do vodoprivrede", zaključila je Milica Đorđević za ATV.