Izraelci žele da ulažu u Srpsku, ovo ih najviše privlači

Izraelske kompanije već su pokazale interes za ulaganja u Republici Srpskoj i u najavi je i jedna značajna investicija, zbog čega je veoma važno otvaranje Privredne komore te zemlje u Srpskoj, rečeno je Srni u Ministarstvu privrede i preduzetništva Srpske.

U resornom ministarstvu ističu da je to mnogo značajno za dalje jačanje privredne saradnje i direktno povezivanje kompanija iz Republike Srpske i Izraela.

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Iz Ministarstva navode da postoji znatan potencijal za nastavak unapređenja privredne saradnje Republike Srpske i Izraela, posebno u metaloprerađivačkoj i prehrambenoj industriji, turizmu i IT sektoru u kojima Srpska raspolaže konkurentskim prednostima.

"Prema raspoloživim podacima Centralne banke BiH, Izrael trenutno nije među 10 najvećih stranih investitora u Republiku Srpsku. Istovremeno, podaci privrednih sudova Republike Srpske pokazuju prisustvo više privrednih subjekata sa stranim ulaganjem iz Izraela, što potvrđuje da postoji osnova za razvoj i intenziviranje poslovnih veza", ističu u resornom ministarstvu.

Od 2010. do 2026. godine, kažu u Ministarstvu, registrovani su privredni subjekti sa izraelskim kapitalom u različitim oblastima, uključujući proizvodnju proizvoda za građevinarstvo, proizvodnju električne energije, poljoprivredu, reciklažu, proizvodnju odjeće, izgradnju plovila, trgovinu, te postavljanje industrijskih mašina i opreme.

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Ovakva struktura dosadašnjih ulaganja pokazuje da postoji prostor za dodatno širenje saradnje u različitim privrednim sektorima.

"Imajući u vidu postojeća ulaganja i iskazani interes izraelskih kompanija, može se konstatovati da postoji dobra osnova za dalje jačanje ekonomskih odnosa. Poseban potencijal postoji za privlačenje novih investicija, povezivanje domaćih i izraelskih kompanija, transfer znanja i tehnologija, kao i za nastup privrednih subjekata Republike Srpske na izraelskom tržištu", naglašavaju u Ministarstvu.

U Ministarstvu poručuju da Republika Srpska ostaje opredijeljena za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i pružanje institucionalne podrške investitorima, s ciljem da se postojeća saradnja dodatno proširi i konkretizuje kroz nove investicione i poslovne projekte.

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