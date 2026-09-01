Ne koristite lift, ali morate da ga plaćate: Zašto ovo važi za sve vlasnike stanova?

Plaćanje lifta u prizemlju često otvara isto pitanje: zašto bi vlasnik davao novac za nešto što mu nije potrebno da bi stigao do svog stana?

Odgovor nije u broju vožnji, već u vlasništvu. Kupovinom stana ne kupuju se samo kvadrati iza ulaznih vrata, već se stiče i pravo na zajedničkim dijelovima zgrade, a sa tim pravom dolazi obaveza njihovog održavanja.

Vlasnik stana u prizemlju možda nikada neće ući u lift. Ipak, njegov stan ostaje dio iste građevinske cjeline kojoj pripadaju temelji, krov, fasada, stepenište, zajedničke cijevi, hodnici i lift. Zakon zato ne računa ko je koji deo zgrade koristio, već ko je vlasnik njenog posebnog dijela.

Plaćanje lifta u prizemlju ne zavisi od korišćenja lifta

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada lift svrstava među zajedničke instalacije, opremu i uređaje zgrade, dok se njegova konstrukcija smatra zajedničkim građevinskim elementom.

Član 63 istog zakona propisuje da vlasnik stana, poslovnog prostora ili drugog posebnog dijela mora da učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih dijelova i upravljanja zgradom.

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Za plaćanje lifta u prizemlju zato nije presudno da li ga vlasnik koristi svakodnevno, povremeno ili nikada. Zakon obavezu ne vezuje za neposrednu korist, već za vlasništvo nad dijelom zgrade.

Po istom principu, vlasnik stana na poslednjem spratu učestvuje u održavanju temelja i kanalizacije, iako se oni nalaze daleko od njegovog stana. Vlasnik prizemlja učestvuje u popravci krova, iako krov nije neposredno iznad njega. Zajednički dijelovi ne dijele se prema tome kome su bliži, već pripadaju vlasnicima posebnih dijelova kao cjelina.

Prizemlje nije izdvojeno iz zajedničke zgrade

Plaćanje lifta u prizemlju ostaje obaveza i kada stan ima jednostavan pristup sa ulaza, kada vlasnik ne odlazi na više spratove ili kada lift ne koristi ni za dolazak do podruma i garaže. Isto važi ako je stan prazan ili vlasnik duže vreme ne boravi u njemu.

Vlasnici mogu dvotrećinskom većinom odlučiti da za tekuće održavanje primjene kriterijum prema površini, odnosno da za investiciono održavanje koriste kriterijum prema broju posebnih dijelova.

Skupština određuje iznos, ali ne može ukinuti obavezu

Plaćanje lifta u prizemlju ne može biti ukinuto jednostranom odlukom vlasnika. Visinu mesečnog izdvajanja određuje skupština stambene zajednice, a odluka se unosi u zapisnik. Utvrđeni iznos ne može biti niži od minimuma koji je propisala lokalna samouprava.

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Drugačiji način raspodjele moguće je urediti pravilima vlasnika, ali se ona donose jednoglasnom odlukom svih vlasnika posebnih dijelova. Usmeni dogovor nekoliko komšija ili odluka vlasnika da preskoči plaćanje ne menjaju njegovu obavezu prema stambenoj zajednici.

Troškovi lifta ne obuhvataju samo potrošnju električne energije tokom vožnje. U njih mogu ući redovno servisiranje, obavezni pregledi, otklanjanje kvarova, zamjena dotrajalih dijelova i veći radovi kojima se produžava vijek uređaja ili povećava njegova bezbjednost.

Zbog toga pojedinačni vlasnik ne može da umanji račun samo na osnovu procjene koliko je lift koristio. Takav način obračuna nije predviđen zakonom.

Redovni servis i velika popravka ne obračunavaju se isto

Kod plaćanja lifta u prizemlju važno je razlikovati tekuće od investicionog održavanja. Troškovi tekućeg održavanja i upravljanja po pravilu se raspoređuju prema broju posebnih delova zgrade. To znači da svaki stan ili poslovni prostor nosi odgovarajuće učešće, bez obzira na sprat.

Investiciono održavanje, koje može obuhvatiti veće popravke, modernizaciju ili zamenu lifta, po pravilu se obračunava prema površini posebnog dijela u odnosu na ukupnu površinu svih stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova. Vlasnik većeg stana tada učestvuje sa većim iznosom.

Podstanar može plaćati, ali ugovor mora to da predvidi

Ako je stan izdat, plaćanje lifta u prizemlju može ugovorom biti preneto na zakupca zajedno sa ostalim troškovima održavanja i upravljanja. Vlasnik je tada dužan da u roku od 30 dana obavjesti upravnika da će zakupac učestvovati u tim troškovima.

Stan u prizemlju, međutim, ne prestaje da bude dio zgrade zato što se do njega ne stiže liftom. Vlasnik plaća održavanje lifta iz istog razloga iz kojeg svi ostali učestvuju u održavanju krova, temelja i zajedničkih instalacija: ne plaća pojedinačnu vožnju, već funkcionalnost zgrade čiji je dio, pišu Nekretnine.rs.