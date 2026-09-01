Kada se otvara prvi Lidl u BiH?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Njemački trgovački lanac „Lidl“ intenzivirao je pripreme za početak poslovanja u BiH, a prve prodavnice mogle bi biti otvorene u martu 2027. godine.
Kompanija još nije zvanično objavila datum početka rada, ali "Tuzlainfo.ba", pozivajući se na nekoliko pouzdanih izvora, navodi da je već izrađen detaljan plan aktivnosti koje prethode otvaranju prodajnih objekata.
Dio ranije zaposlenih radnika na rukovodećim pozicijama započinje obuku kako bi bio spreman za organizaciju poslovanja i prijem prvih kupaca.
Istovremeno traje veliki proces zapošljavanja prodavača i radnika na drugim pozicijama. "Lidl“ je raspisao konkurs za prijem više od 1.000 radnika u više od 20 gradova i opština širom BiH.
Rok za prijave ističe 30. septembra, dok bi izbor kandidata trebalo da bude završen početkom oktobra. Nakon toga slijedi obuka novih zaposlenika u skladu sa pravilima i standardima kompanije.
Po okončanju zapošljavanja i obuke uslijediće završno uređenje prodajnih objekata. Ovaj proces obuhvatiće instaliranje potrebne opreme, organizaciju prostora i punjenje prodavnica robom.
Ukoliko pripreme budu tekle prema sadašnjem planu, „Lidl“ bi prve kupce u BiH mogao primiti u martu 2027. godine.
Zvanična potvrda kompanije o tačnom datumu otvaranja još se očekuje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
13 h0
Ekonomija
23 h0
Ekonomija
1 d0
Ekonomija
1 d2
Najnovije
Najčitanije
11
26
11
18
11
18
11
13
11
13
Trenutno na programu