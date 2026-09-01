Danas je počela škola: MUP nastavlja akciju za zaštitu đaka

Kampanja je započela 17. avgusta i trajaće do 30. septembra kroz tri faze, sa ciljem da se svim učenicima obezbijedi potpuno siguran put od kuće do škole.

Inspektor za bezbjednost saobraćaja u Sektoru policije PU Banjaluka Tihomir Tadić, detaljno je za ATV objasnio planirane aktivnosti i preventivne mjere koje se sprovode na terenu:

"Kao što ste rekli, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa partnerima iz Vlade i ostalim subjektima tradicionalno sprovodi ovu akciju. Na početku je policija obišla sve objekte i pregledala saobraćajnu signalizaciju kako bismo uticali na sve što je moguće da đaci već od prvog dana krenu bezbjedno u školu. Pored preventivnih aktivnosti, u saradnji sa rukovodstvom škola organizovaćemo stručna predavanja za najmlađe, odnosno za prve i druge razrede. Kroz predavanja i praktične primjere pokazaćemo im kako se ulica prelazi na bezbjedan način i kako da se ponašaju u saobraćaju. Pored toga, policija će svakodnevno biti pojačano prisutna kod škola u vrijeme dolaska i odlaska djece u obje smjene. Naravno, obratićemo pažnju i na represivni dio gdje ćemo sankcionisati sve nesavjesne vozače u blizini školskih objekata."

Govoreći o rezultatima koji se postižu dugogodišnjim kontinuiranim radom i prisustvom patrola na terenu, Tadić je istakao da su efekti ove akcije izuzetno vidljivi i pozitivni:

"Reći ću vam samo jedan podatak koji to potvrđuje u protekloj školskoj godini nismo imali nijednu saobraćajnu nezgodu u blizini škola na području Policijske uprave Banjaluka."