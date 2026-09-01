Koliko puta dnevno smijemo upaliti veš mašinu?

Rano ustanete da biste upalili mašinu, čekate da završi, a onda ide druga tura, često i treća. Da li moderna tehnologija može da se nosi sa tako gustim rasporedom, ili samo tako mislimo? Istina je da čak ni najbolja veš mašina, koliko god bila savremena, ne može da radi bez prekida. Štaviše, i njoj treba predah. Dakle, koliko puta dnevno smijemo da je palimo?

Jedna greška može značajno smanjiti vijek trajanja uređaja bez kojeg ne možemo da zamislimo život u 21. vijeku. Naročito ako imamo malu djecu i veliku porodicu. Veš mašina ne može da radi neprestano, kao sat, to je jasno, ali – koliko puta dnevno smijemo da je palimo i šta će se dogoditi ako pretjeramo?

Većina stručnjaka slaže se sa zaključkom da normu ne treba narušavati, a to je dva ciklusa dnevno. Ako baš morate, nemojte je paliti više od tri puta u toku dana, i to uz obavezne pauze od 30 minuta do tri sata, u zavisnosti od programa koji koristite.

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Česta pranja opterećuju motor i grijne komponente. Dijelovi se brže troše, elektronika se češće kvari, i tako dalje. Pored učestalosti pranja, važan je i sadržaj, to jest težina (bubanj ne bi trebalo prepuniti), a značajnu ulogu igra i kvalitet deterdženta (najbolji su oni bez jakih aditiva), prenosi Blic žena.

Veš mašina, kao i sve, ima vijek trajanja. Prosječan iznosi između 10 i 15 godina, što u velikoj mjeri zavisi od načina korišćenja, redovnog održavanja i pravilnog rukovanja. Iako su moderni modeli, za razliku od starijih, opremljeni senzorima i zaštitnim sistemima koji prate temperaturu i sprečavaju pregrijevanje motora i elektronike, neke granice trebalo bi poštovati ukoliko želite da vas ovaj važan kućni uređaj što duže služi.