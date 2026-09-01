Otvaranje Kancelarije za međunarodnu saradnju - pravo Srpske da govori svojim glasom

Osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske nije običan administrativni čin, već neophodan odgovor na politički neodrživo stanje, poručila je v.d. direktora ove novoosnovane institucije Ana Trišić Babić.

"Postoje trenuci u političkom životu kada osnivanje institucije nije administrativni čin, nego odgovor na stanje koje je postalo politički neodrživo. Osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske pripada upravo takvim odlukama", navela je Trišić Babić.

Postoje trenuci u političkom životu kada osnivanje institucije nije administrativni čin, nego odgovor na stanje koje je postalo politički neodrživo. Osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske pripada upravo takvim odlukama. https://t.co/jCoXi19tow — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) September 1, 2026

U kolumni pod nazivom "Pravo Republike Srpske da govori svojim glasom", detaljno je obrazloženo zašto je Republici Srpskoj u aktuelnom političkom trenutku potrebno znatno snažnije, organizovanije i institucionalizovanije međunarodno prisustvo.

Kako je objavljeno na profilu diplomatija.rs, kolumna se detaljno bavi ustavnim položajem i međunarodnim predstavljanjem Srpske, izgradnjom direktnih ekonomskih i političkih veza sa stranim partnerima, kao i unapređenjem saradnje u oblasti kulture i povezivanjem sa srpskom dijasporom.

Novoosnovana Kancelarija za međunarodnu saradnju treba da posluži kao centralna tačka kroz koju će se koordinisati svi spoljnopolitički i privredni interesi Banjaluke, omogućavajući da se glas Republike Srpske čuje direktno, autentično i bez posrednika.