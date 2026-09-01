Košarac: Nedopustiv pritisak EU na prevoznike

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac podržao je protest prevoznika u BiH i istakao da EU nastavlja da zamajava ljude, vrši pritiske i uslovljava.

"U potpunosti podržavam proteste prevoznika pred sjedištem Delegacije EU u BiH. Od prvog dana sam zagovarao proteste upravo na tom mjestu", naveo je Košarac.

On je istakao da su prevoznici časni i vrijedni ljudi, te da je nedopustivo to što EU vrši pritiske i uslovljava ih.

Košarac je apelovao na institucije na nivou BiH da ne budu poltroni predstavnika EU u BiH.

U potpunosti podržavam protest prevoznika pred sjedištem Delegacije EU u BiH.

➡️ Od prvog dana sam zagovarao proteste upravo na tom mjestu.

➡️ Prevoznici su časni i vrijedni ljudi.

➡️ EU nastavlja da zamajava naše ljude, vrši pritiske i uslovljava. To je nedopustivo. — Staša Košarac (@StasaKosarac) September 1, 2026

"Radimo za naše ljude, a ne za strance. Naši ljudi su dostojanstveni", naveo je Košarac na mreži "Iks".

Prevoznici iz BiH održali su juče u Sarajevu proteste i poručili da ne odustaju od zahtjeva da se riješi problem profesionalnih vozača kojima pravilo 90/180 ograničava boravak u zemljama Šengenskog prostora.