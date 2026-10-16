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Ovako je Melina izgledala prije plastičnih operacija: Isplivale stare fotografije

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16.10.2026 19:27

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Мелина Џиновић
Foto: Youtube/ALO.RS

Javnost godinama prati stil i izgled poznate modne kreatorke Meline Džinović, međutim, rijetko ko se sjeća kako je izgledala na samom početku ljubavne priče sa pjevačem Harisom Džinovićem.

Potpuno drugačiji izgled

Nakon što je njihova kćerka Đina na društvenim mrežama podijelila stare porodične uspomene, javnost je imala priliku da vidi Melinu Džinović u izdanju u kojem je mnogi ne pamte. Prije nego što je postala prepoznatljiva kao plavuša izrazite elegancije, Melina je u mladosti imala potpuno prirodnu kosu, a na njenom licu nisu bile primjetne estetske korekcije.

Romansa sa Harisom počela kada je imala 21 godinu

Ljubavna priča Meline i Harisa započela je davne 2002. godine. Melina je tada imala svega 21 godinu i bila je studentkinja treće godine, dok je Haris imao 51 godinu.

Харис и Мелина
Haris i Melina
Instagram/printscreen

Razlika od tri decenije od samog početka privlačila je veliku pažnju javnosti, a njena porodica u početku nije odobravala ovu vezu. Uprkos protivljenju okoline, Melina nije odustajala od svoje ljubavi.

Nakon 23 godine zajedničkog života i dvoje djece, Haris i Melina okončali su svoj odnos. Danas mnogi ističu da poznata dizajnerka mnogo pažnje posvećuje njezi i izgledu.

Podsjetimo, Melina se nedavno udala za milionera koji je 23 godine stariji od nje.

(Blic)

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Tagovi :

Melina Džinović

Haris Džinović

plastične operacije

Estetske korekcije

fotografija

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