Bila je najveća ljubav Tošeta Proeskog: 'Završim u bolnici kad odem na groblje'

Toše Proeski je tragično nastradao u saobraćajnoj nezgodi 16. oktobra 2007. godine u Hrvatskoj, a tada je cijeli region zanijemio. Na desetine hiljada ljudi prisustvovalo je njegovoj sahrani u Kruševu u Makedoniji, kao i veliki broj kolega.

Među njima, izdvojila se jedna dama - rukometašica Andrijana Budimir.

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Tošetova najveća ljubav

Mediji su ga povezivali sa raznim djevojkama, ali se Toše uvijek trudio da privatni život drži daleko od svjetla reflektora. Međutim, dobro je poznato da je velika ljubav Proeskog bila upravo rukometašica Andrijana Budimir.

Naime, o vezi pjevača i sportistkinje dugo se šuškalo u medijama, ali oboje su izbjegavali da pričaju o tome javnosti. Prvi put su započeli romansu 2001. godine, mada brzo su podlegli pritisku i raskinuli. Da se radilo o velikoj i pravoj ljubavi govori činjenica da su se, ipak, pomirili 2007. i to na Tošetov rođendan 25. januara, a ubrzo počeli i da žive zajedno.

"Kad odem na grob svaki put završim u bolnici"

Iako su svi željeli da čuju Andrijaninu stranu priče, ona nikada nije govorila o njenoj romansi sa Proeskim. Nerijetko se može čuti da je upravo ova rukometašica bila najveća pjevačeva ljubav sa kojom je imao ozbiljne planove za budućnost.

"Nekad mi je Toše nosio bijele ruže, moje omiljeno cvijeće. Sad ih ja nosim njemu na grob. Doktor mi je zabranio da idem u Kruševo jer svaki put nakon što odem na Tošetov grob završim u bolnici", bila je rijetka Andrijanina izjava.

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Kako su mediji tada pisali, veoma teško je podnijela Tošetovu smrt, sve vrijeme je ponavljala da ne zna kako će dalje nastaviti život i da joj je žao što pjevaču nije rodila dijete. Sa druge strane, nakon sahrane, ona nailazi na probleme sa pjevačevom porodicom.

Pored ovoga, na sudu je bila sa Tošetovom menadžerkom koja je tvrdila da rukometašica nije ni bila u vezi sa pjevačem. Pričalo se čak da je menadžerka nagovorila da odloži ženidbu sa njom.

Andrijana danas

Dugo vremena joj je bilo potrebno da opet pronađe sreću u ljubavi, te se tek poslije pet godina od Tošetove smrti ponovo zaljubila i udala za jednog ugostitelja iz Skoplja sa kojim je dobila i sina Maksima.

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Danas je Andrijana vlasnica jedne privatne rukometne škole, gdje mališanima drži treninge i pronalazi nove talente.

(Stil)