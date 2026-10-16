U ovoj prostoriji nikada ne bi trebalo sušiti veš

Mnogi svoju odjeću suše gdje god stignu, na radijatoru ili na stalku za sušenje, ali stručnjaci upozoravaju da bi trebalo da imate na umu da postoji jedna prostorija u kojoj nikada ne bi trebalo da sušite svoj veš.

Naime, stručnjaci tvrde da treba izbjegavati sušenje rublja u spavaćoj sobi. Mokar veš povećava vlažnost vazduha za 30 odsto, povećavajući rizik od poteškoća s disanjem tokom spavanja i ugrožavajući imunološki sistem. Kao rezultat povišenog nivoa vlage, mogla bi da se poveća i šansa za razvoj plijesni.

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"Držanje vlažnog veša u vašem životnom prostoru ne podstiče samo pojavu plijesni i vlage, već može dovesti do respiratornih problema, a mokro rublje takođe može biti i pomalo smrdljivo. Spavaća soba je jedna od prostorija u kojoj provodite najviše vremena, pa s obzirom na potencijalne zdravstvene probleme i probleme s plijesni, bilo bi bolje da ga držite podalje", rekli su stručnjaci iz „In The Wash-a“.

Grinje takođe mogu da se pojave u spavaćim sobama jer mokra odjeća stvara vlažnu okolinu u kojoj se one mogu razmnožavati. Osim toga, ako vlaga ispuni prostoriju, može doći do kondenzacije, koja zauzvrat može uzrokovati truljenje drvenih konstrukcija.

(Krstarica)