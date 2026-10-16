Logo

U ovoj prostoriji nikada ne bi trebalo sušiti veš

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 09:06

Komentari:

0
sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik
Foto: Pexel/ Ron Lach

Mnogi svoju odjeću suše gdje god stignu, na radijatoru ili na stalku za sušenje, ali stručnjaci upozoravaju da bi trebalo da imate na umu da postoji jedna prostorija u kojoj nikada ne bi trebalo da sušite svoj veš.

Naime, stručnjaci tvrde da treba izbjegavati sušenje rublja u spavaćoj sobi. Mokar veš povećava vlažnost vazduha za 30 odsto, povećavajući rizik od poteškoća s disanjem tokom spavanja i ugrožavajući imunološki sistem. Kao rezultat povišenog nivoa vlage, mogla bi da se poveća i šansa za razvoj plijesni.

Доктор

Region

Panika zavladala Hrvatskom: Opasni virus kosi sve pred sobom

"Držanje vlažnog veša u vašem životnom prostoru ne podstiče samo pojavu plijesni i vlage, već može dovesti do respiratornih problema, a mokro rublje takođe može biti i pomalo smrdljivo. Spavaća soba je jedna od prostorija u kojoj provodite najviše vremena, pa s obzirom na potencijalne zdravstvene probleme i probleme s plijesni, bilo bi bolje da ga držite podalje", rekli su stručnjaci iz „In The Wash-a“.

Grinje takođe mogu da se pojave u spavaćim sobama jer mokra odjeća stvara vlažnu okolinu u kojoj se one mogu razmnožavati. Osim toga, ako vlaga ispuni prostoriju, može doći do kondenzacije, koja zauzvrat može uzrokovati truljenje drvenih konstrukcija.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sušenje veša

Odjeća

spavaća soba

Komentari (0)

Pročitajte više

Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Društvo

Srpska bogatija za 27 beba

3 h

0
Киша

Društvo

Stiže promjena vremena: Evo gdje će danas padati kiša

4 h

0
Радови и гужве у центрима успоравају саобраћај

Društvo

Radovi i gužve u centrima usporavaju saobraćaj

4 h

0
Crna čokolada

Zdravlje

''Čokoladna terapija'': Istraživanje pokazalo da čokolada pomaže u smirivanju kašlja

4 h

0

Više iz rubrike

Орезивање биљке

Savjeti

Koje biljke treba orezati nakon prvog mraza?

1 d

0
Кисели купус

Savjeti

Tačna receptura za zimnicu: Slavni kuvar otkriva tajnu savršenog kupusa

2 d

0
Жене скупљају смеће и одлажу у пластичну кесу.

Savjeti

Ne bacajte plastične boce: Zakopajte ih pored biljaka i olakšajte sebi posao

2 d

0
Ако вам је ово пин код на картици одмах га мијењајте: Велике су шансе да останете без новца

Savjeti

Ako vam je ovo pin kod na kartici odmah ga mijenjajte: Velike su šanse da ostanete bez novca

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

34

Bizarno: Dječaku (16) iznad oka rastao zub, ljekari u šoku

12

31

Velika Britanija uvodi zabranu za tri vrste pornografije

12

24

Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

12

15

Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

12

12

"Pitanje profesionalnih vozača iz BiH treba da se rješava na nivou EU"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima