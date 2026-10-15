Prvi mraz znak je da se baštenska sezona polako završava, ali to ne znači da sve biljke treba odmah skratiti i pripremiti za zimu.

Dok nekim višegodišnjim vrstama uklanjanje osušenih stabljika i lišća može da olakša prezimljavanje i smanji rizik od bolesti, drugima je bolje ostaviti prirodnu zaštitu sve do proljeća.

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Prema savjetu stručnjaka za baštovanstvo, odluka zavisi od vrste biljke, njenog zdravstvenog stanja, klimatskih uslova i od toga da li njene osušene stabljike imaju značaj za izgled vrta i opstanak korisnih životinja.

Kada je najbolje vrijeme za orezivanje višegodišnjih biljaka?

Među baštovanima često se vodi rasprava o tome da li sve višegodišnje biljke treba orezati u jesen ili je bolje sačekati proljeće. Univerzalno pravilo ne postoji, jer različite vrste imaju različite potrebe.

Nekim biljkama uklanjanje nadzemnih dijelova nakon prvog mraza olakšava održavanje gredica i sprečava zadržavanje oboljelog biljnog materijala. Druge, međutim, tokom zime zadržavaju dekorativan izgled, štite korjenov sistem i pružaju sklonište ili hranu pticama i drugim korisnim životinjama.

Koje biljke treba orezati nakon prvog mraza?

Važno je uzeti u obzir i zdravstveno stanje biljke. Ako su listovi i stabljike zahvaćeni gljivičnim oboljenjem ili ozbiljnom najezdom štetočina, uklanjanje zaraženih dijelova može biti neophodno već u jesen. Takav materijal nemojte ostavljati u bašti niti ga stavljati u kompost ako postoji rizik da se bolest tako proširi.

U krajevima sa blagim i vlažnim zimama jesenje uklanjanje oboljelih ostataka može biti posebno korisno. Ipak, ni prvi mraz sam po sebi nije dovoljan razlog da se svaka biljka oreže.

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Koje višegodišnje biljke je dobro orezati u jesen?

Jesenje sređivanje najčešće se preporučuje kod zeljastih višegodišnjih biljaka čiji nadzemni dijelovi nakon mraza venu, poliježu i postaju podložniji truljenju. Uklanjanjem osušenih stabljika i lišća bašta se lakše održava, a smanjuje se i količina biljnog otpada u gredicama.

Nabrojaćemo biljke koje se često orezuju u jesen.

Hoste – nakon što lišće uvene i propadne, može se ukloniti kako bi gredica bila urednija i kako bi se smanjila količina ostataka u kojima se mogu zadržavati puževi.

Delifinijumi – odumrle stabljike mogu se skratiti nakon završetka vegetacije.

Božuri – zeljaste vrste se obično orezuju kada lišće u jesen uvene, naročito ako postoje znaci bolesti.

Dicentra, poznata i kao srce koje krvari – kada nadzemni dio prirodno odumre, može se ukloniti.

Ljiljani – osušene stabljike uklanjaju se kada uvenu, ali ne treba prerano sjeći zeleno lišće jer ono hrani lukovicu.

Dalije – nakon što mraz uništi nadzemni dio, stabljike se mogu skratiti, a gomolji se u područjima sa hladnim zimama često vade i čuvaju na mestu zaštićenom od smrzavanja.

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Ipak, nije neophodno sve navedene biljke orezati istog dana niti je prvi mraz obavezan signal za svaku od njih. Kod zdravih biljaka jesenje orezivanje često je stvar praktičnosti, dok kod oboljelih dijelova može imati i važnu sanitarnu ulogu.

Koje biljke je bolje ostaviti preko zime?

Neke višegodišnje biljke izgledaju lijepo i nakon završetka cvjetanja, a njihove osušene stabljike i cvasti imaju više funkcija od samog ukrašavanja vrta. One mogu da pruže zaklon sitnim životinjama, posluže kao izvor sjemena pticama i doprinesu zaštiti tla od nepovoljnih vremenskih uslova.

Zato se kod pojedinih vrsta preporučuje da se orezivanje odloži do kraja zime ili do početka proljeća.

Rudbekija – osušene cvjetne glavice mogu da obezbijede sjeme pticama tokom hladnih mjeseci.

Ehinacea – njene cvasti ostaju dekorativne, a sjeme može biti važan izvor hrane za ptice.

Koje biljke treba orezati nakon prvog mraza?

Ukrasne trave – suve vlati daju strukturu vrtu tokom zime, a kod mnogih vrsta pomažu i u zaštiti središta biljke od vlage i hladnoće.

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Visoke kamenjarke, odnosno sedumi – osušene cvasti zadržavaju oblik i zanimljivo izgledaju kada ih prekrije mraz.

Lavanda – ne treba je rutinski jako orezivati u jesen, naročito u hladnijim krajevima. Jače oblikovanje uglavnom je bolje ostaviti za proljeće, uz izbjegavanje rezanja u staro, ogoljelo drvo.

Ruže – u jesen je obično dovoljno ukloniti polomljene ili oboljele grane i obezbijediti biljku od oštećenja. Jače orezivanje se najčešće ostavlja za odgovarajući termin u proljeće, što zavisi od vrste ruže i lokalne klime.

Kod ovih biljaka strpljenje može da se isplati. Umjesto da odmah uklonite sve suve dijelove, ostavite ih tokom zime, a zatim pred početak novog rasta uklonite ono što je odumrlo ili oštećeno.

Kako da odlučite šta treba orezati?

Prije nego što uzmete makaze, provjerite kojoj vrsti pripada biljka i da li postoje znaci bolesti. Nemojte se voditi samo izgledom: suva stabljika ne znači nužno da biljci smeta ako ostane tokom zime.

Ako je biljka zdrava, ima dekorativne cvasti ili može da pruži hranu i sklonište životinjama, često je bolje da je ostavite do proljeća. Ako su dijelovi biljke oboljeli, truli ili jako napadnuti štetočinama, uklonite ih na način koji odgovara konkretnoj vrsti i bolesti.

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Najvažnije je da ne orezujete sve višegodišnje biljke po istom pravilu. Nekima jesenje sređivanje koristi, dok druge bolje prezimljavaju ako se njihovi nadzemni delovi ostave do proljeća.

Kada niste sigurni, provjerite preporuke za konkretnu biljku i uslove u svom kraju – tako ćete smanjiti rizik od grešaka i pomoći vrtu da se što bolje pripremi za novu sezonu.

(B92)