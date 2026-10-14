Ne bacajte plastične boce: Zakopajte ih pored biljaka i olakšajte sebi posao

Obična plastična boca može postati jednostavan sistem za zalijevanje biljaka koji štedi vrijeme, vodu i trud, naročito tokom toplih i sušnih dana.

Zalijevanje bašte tokom ljeta može oduzimati mnogo vremena, posebno kada su temperature visoke, a zemlja se brzo suši. Ipak, postoji jednostavan trik koji biljkama omogućava postepeno snabdijevanje vodom, bez potrebe za stalnim zalijevanjem.

Sve što vam je potrebno jeste prazna plastična boca, nekoliko sitnih rupica i malo prostora u zemlji pored biljke.

Ova metoda funkcioniše po principu navodnjavanja kap po kap. Voda iz boce polako prodire u zemlju, bliže korijenu biljke, čime se smanjuje gubitak vlage usljed isparavanja.

Kako napraviti sistem za zalijevanje od plastične boce?

Za ovaj jednostavan trik najbolje je koristiti plastičnu bocu zapremine od 1,5 do dvije litre.

Na njenom dnu ili čepu potrebno je napraviti dvije do četiri sitne rupice. Zatim bocu treba zakopati u zemlju, približno 10 do 15 centimetara od stabljike biljke, tako da otvor za dopunjavanje ostane dostupan.

Kada se boca napuni vodom, ona postepeno izlazi kroz rupice i vlaži zemlju oko korijena.

Za razliku od uobičajenog zalijevanja, pri kojem dio vode ostaje na površini i brzo isparava, ovako se vlaga usmjerava u dublje slojeve zemljišta.

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Prema pisanju portala Dnevno.hr, boca od dvije litre u određenim uslovima može obezbijediti postepeno zalijevanje tokom dva do pet dana. Međutim, brzina pražnjenja zavisi od veličine rupica, vrste zemljišta, temperature i potreba same biljke.

Za koje biljke je ovaj trik posebno koristan?

Ovakav način zalijevanja može biti naročito praktičan za paradajz, papriku, patlidžan, tikvice i druge veće biljke s razvijenim korijenom.

Važno je prilagoditi broj i veličinu rupica uslovima u bašti.

Ako voda izlazi prebrzo, potrebno je smanjiti otvore, dok se u slučaju presporog protoka može napraviti još nekoliko sitnih rupica.

Da zemlja ne bi začepila otvore, dio boce koji se nalazi ispod površine može se omotati tankom, propusnom tkaninom.

Na taj način voda može ravnomjernije prolaziti u okolno zemljište.

Na šta treba obratiti pažnju?

Iako je metoda jednostavna, to ne znači da biljke treba potpuno prepustiti ovakvom načinu zalijevanja.

Povremeno je potrebno provjeriti vlažnost zemlje oko korijena. Cilj je da zemljište bude umjereno vlažno, a ne stalno natopljeno vodom.

Takođe, otvor boce treba zatvoriti ili zaštititi odgovarajućom mrežicom kako se u njoj ne bi zadržavala otvorena stajaća voda.

Dodatnu pomoć može pružiti malčiranje, odnosno prekrivanje zemljišta slamom ili suvim lišćem. Takav sloj usporava isparavanje i pomaže zemlji da duže zadrži vlagu.

Trik koji ima korijene u drevnim metodama navodnjavanja

Iako se danas koristi obična plastična boca, princip postepenog navodnjavanja nije nov.

Slične metode primjenjivane su vijekovima, kada su se u zemlju zakopavale glinene posude koje su polako propuštale vodu u okolno zemljište.

Plastične boce danas predstavljaju lako dostupnu i jeftinu alternativu, a cijeli sistem moguće je napraviti za svega nekoliko minuta.

Osim što može olakšati održavanje bašte, ovakav način zalijevanja može pomoći i u racionalnijoj potrošnji vode, posebno tokom dugotrajnih suša i visokih temperatura.