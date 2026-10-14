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Oglasili se iz Vatikana o zdravstvenom stanju pape Lava

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14.10.2026 11:03

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Папа Лав
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Prva noć pape Lava Četrnaestog u rimskoj bolnici Džemeli protekla je mirno nakon što je podvrgnut torakalnoj operaciji tokom koje mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, objavio je danas Vatikan njuz.

Postoperativna histopatološka analiza potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na osnovu preoperativnih pregleda, navedeno je u saopštenju Kancelarije za odnose s javnošću Vatikana.

"Sveti Otac je proveo u operacionoj sali oko tri sata, dok je sam zahvat trajao oko 90 minuta. Operacija je uspjela. Papa se nakon zahvata uredno probudio iz anestezije i poslije kraćeg boravka na posmatranju vraćen je u svoju sobu", navodi se u sinoćnom saopštenju koje prenosi Ansa.

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Hirurški tim predvodio je profesor Stefano Margaritora, uz asistenciju profesorke Elize Meači, doktorke Marije Tereze Konđedo i doktora Leonarda Petrake Karavele, a anesteziološki tim činili su profesor Masimo Antoneli, doktor Đovani Punco i doktor Đuzepe Belo.

"Operacija je bila uspješna i nije bilo komplikacija", navedeno je u medicinskom saopštenju nakon papine operacije.

(Tanjug)

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papa Lav

Vatikan

bolnica

Operacija

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