Kolege iz "Zotovića" se oprostile od Gorana Talića: Bio je pokretač i najvažnija karika

Od profesora doktora Gorana Talića, dugogodišnjeg direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović", oprostili su se i njegovi kolege i saradnici, ističući da njegov odlazak predstavlja nemjerljiv gubitak za ovu ustanovu, zdravstveni sistem, stručnu zajednicu i cijelu Republiku Srpsku.

"Sa dubokom tugom, nevjericom i iskrenim žaljenjem obavještavamo javnost da je preminuo prof. dr Goran Talić, naš direktor. Odlazak dr Talića predstavlja nemjerljiv gubitak za Institut „Dr Miroslav Zotović“, zdravstveni sistem, stručnu zajednicu, Grad Banjaluku i Republiku Srpsku", istakli su u Institutu.

U Institutu su naveli da je Talić bio pokretač i najvažnija karika u razvoju ustanove, te da je svojim radom i vizijom oblikovao ono što Institut "Zotović" danas predstavlja.

Republika Srpska Zvaničnici i kolege se opraštaju od doktora Talića: Ogroman i nenadoknadiv gubitak

"Kao direktor Instituta, bio je njegov pokretač i najvažnija karika – sinonim za brigu o pacijentu, kolegi, gradnju, razvoj, vizije, sve što ime ‘Zotović’ danas znači", poručili su iz ove zdravstvene ustanove.

Istakli su da njegov odlazak ostavlja veliku prazninu među kolegama, saradnicima i svima koji su ga poznavali i sa njim dijelili profesionalni i životni put.

Iz Instituta su uputili najdublje saučešće porodici, prijateljima, kolegama i saradnicima preminulog profesora doktora Gorana Talića.

"Neka mu je vječna slava i hvala", poručili su iz Instituta "Dr Miroslav Zotović".