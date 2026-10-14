Novi granični prelaz u Gradišci počeo s radom u punom kapacitetu

Granični prelaz Gradiška-Novi most-Gornji Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, saopšteno je iz ove uprave.

Iz UIO podsjećaju da je početak rada prelaza omogućen nakon što je Upravni odbor 7. oktobra odobrio donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, dodajući da su time osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prelaza u punom kapacitetu.

"Uprava za indirektno oporezivanje u potpunosti je spremna i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška-Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta", saopšteno je iz UIO BiH.

Poručuju da Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja da preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se osiguralo efikasno funkcionisanje graničnih prelaza i nesmetano odvijanje prometa putnika i roba u skladu s važećim propisima i preuzetim obavezama, prenosi Srna.