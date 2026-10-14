Logo

Novi granični prelaz u Gradišci počeo s radom u punom kapacitetu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 09:45

Komentari:

0
Нови гранични прелаз у Градишци почео с радом у пуном капацитету
Foto: ATV

Granični prelaz Gradiška-Novi most-Gornji Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, saopšteno je iz ove uprave.

Iz UIO podsjećaju da je početak rada prelaza omogućen nakon što je Upravni odbor 7. oktobra odobrio donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, dodajući da su time osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prelaza u punom kapacitetu.

"Uprava za indirektno oporezivanje u potpunosti je spremna i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška-Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta", saopšteno je iz UIO BiH.

Poručuju da Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja da preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se osiguralo efikasno funkcionisanje graničnih prelaza i nesmetano odvijanje prometa putnika i roba u skladu s važećim propisima i preuzetim obavezama, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Granični prelaz

Granični prelaz Gradiška

UIO BiH

Stanje na granicama

Gradiška

Komentari (0)

Više iz rubrike

Преминуо професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић"

Republika Srpska

Zvaničnici i kolege se opraštaju od doktora Talića: Ogroman i nenadoknadiv gubitak

4 h

0
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Doktor Talić jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala

5 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

5 h

0
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Doktor Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

52

Lažna obećanja ili manipulacija: Zašto se partneri naglo mijenjaju u vezi?

12

51

Pronađeno tijelo maloljetnika (16) u Laktašima

12

50

Bez plana: Smiješna strana izbora

12

40

Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

12

40

Muškarac iskorištavao dvije žene koje su živjele sa njim za prosjačenje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima