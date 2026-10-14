Logo

Dodik: Doktor Talić jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 07:31

Komentari:

1
предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik uputio je saučešće porodici profesora doktora Gorana Talića koji je preminuo juče u 67. godini.

"S tugom sam primio vijest o smrti profesora doktora Gorana Talića, mog dragog prijatelja i jednog od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar. Čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Горан Талић

Republika Srpska

Preminuo je Goran Talić

Dodaje da je 2003. godine, kada je Talić preuzeo Zavod "Dr Miroslav Zotović" malo ko vjerovao da jedna ustanova lokalnog karaktera može postati centar izvrsnosti, a da je on od nje napravio čudo - mjesto na koje su dolazili ljudi iz cijelog regiona, mjesto kojim se Republika Srpska ponosi u svijetu medicine.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

Dodik je istakao da iza Talića ostaju djela i hiljade ljudi kojima je vratio zdravlje, koji su prohodali, koji su ponovo stali na noge.

"Ostaje Zavod koji je podigao na nivo kakav nije imao ni prije ni poslije. Ostaje odlikovanje Svetog Save, ostaje ključ grada Banjaluke, ostaju priznanja - ali sve to zajedno je manje od onoga što je zaista ostavio: vjeru da se u ovoj zemlji radom i znanjem može napraviti velika stvar", naglasio je Dodik.

On je uputio porodici Talić najiskrenije saučešće.

"Izgubili ste čovjeka koji je bio i otac i muž i oslonac. Ali znajte da niste izgubili sami - izgubili smo svi. Jer smrt doktora Gorana Talića za Republiku Srpsku je nenadoknadiv ljudski gubitak. Otišao je čovjek koji je imao još štošta da da. Otišao je prerano. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio. Neka mu je vječna slava i hvala", istakao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Saučešće

Goran Talić

Komentari (1)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

5 h

0
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Doktor Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor

5 h

0
Преминуо је Горан Талић

Republika Srpska

Preminuo je Goran Talić

14 h

5
Додик у воћњаку обишао јабуке

Republika Srpska

Dodik u voćnjaku: Jabuka je simbol ljubavi, plodnosti, mudrosti, ali i iskušenja

17 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

52

Lažna obećanja ili manipulacija: Zašto se partneri naglo mijenjaju u vezi?

12

51

Pronađeno tijelo maloljetnika (16) u Laktašima

12

50

Bez plana: Smiješna strana izbora

12

40

Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

12

40

Muškarac iskorištavao dvije žene koje su živjele sa njim za prosjačenje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima