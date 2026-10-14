Dodik: Doktor Talić jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala

"S tugom sam primio vijest o smrti profesora doktora Gorana Talića, mog dragog prijatelja i jednog od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar. Čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Republika Srpska Preminuo je Goran Talić

Dodaje da je 2003. godine, kada je Talić preuzeo Zavod "Dr Miroslav Zotović" malo ko vjerovao da jedna ustanova lokalnog karaktera može postati centar izvrsnosti, a da je on od nje napravio čudo - mjesto na koje su dolazili ljudi iz cijelog regiona, mjesto kojim se Republika Srpska ponosi u svijetu medicine.

Republika Srpska Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

Dodik je istakao da iza Talića ostaju djela i hiljade ljudi kojima je vratio zdravlje, koji su prohodali, koji su ponovo stali na noge.

"Ostaje Zavod koji je podigao na nivo kakav nije imao ni prije ni poslije. Ostaje odlikovanje Svetog Save, ostaje ključ grada Banjaluke, ostaju priznanja - ali sve to zajedno je manje od onoga što je zaista ostavio: vjeru da se u ovoj zemlji radom i znanjem može napraviti velika stvar", naglasio je Dodik.

S tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića, mog dragog prijatelja i jednog od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar. Čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio. Kada je 2003. godine preuzeo Zavod "Dr Miroslav Zotović", malo ko je vjerovao da jedna ustanova lokalnog karaktera može postati centar izvrsnosti. A on je od nje napravio čudo - mjesto na koje su dolazili ljudi iz cijelog regiona, mjesto kojim se Republika Srpska ponosi u svijetu medicine. Iza njega ostaju djela. Ostaju hiljade ljudi kojima je vratio zdravlje, koji su prohodali, koji su ponovo stali na svoje noge. Ostaje Zavod koji je podigao na nivo kakav nije imao ni prije ni poslije. Ostaje odlikovanje Svetog Save, ostaje ključ grada Banjaluke, ostaju priznanja - ali sve to zajedno je manje od onoga što je zaista ostavio: vjeru da se u ovoj zemlji radom i znanjem može napraviti velika stvar. Porodici Talić upućujem najiskrenije saučešće. Izgubili ste čovjeka koji je bio i otac i muž i oslonac. Ali znajte da niste izgubili sami - izgubili smo svi. Jer smrt dr Gorana Talića za Republiku Srpsku je nenadoknadiv ljudski gubitak. Otišao je čovjek koji je imao još štošta da da. Otišao je prerano. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio. Neka mu je vječna slava i hvala. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 14, 2026

On je uputio porodici Talić najiskrenije saučešće.

"Izgubili ste čovjeka koji je bio i otac i muž i oslonac. Ali znajte da niste izgubili sami - izgubili smo svi. Jer smrt doktora Gorana Talića za Republiku Srpsku je nenadoknadiv ljudski gubitak. Otišao je čovjek koji je imao još štošta da da. Otišao je prerano. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio. Neka mu je vječna slava i hvala", istakao je Dodik.