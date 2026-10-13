Dodik u voćnjaku: Jabuka je simbol ljubavi, plodnosti, mudrosti, ali i iskušenja

Autor:ATV redakcija
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Lider SNSD-a Milorad Dodik ovog dana posjetio je svoj voćnjak te je obišao i jabuke, a koje su ove godine izuzetno rodile, kako se može vidjeti na videu, koji je podijelio na Iksu.
"Jabuka je simbol ljubavi, plodnosti, mudrosti, ali i iskušenja. Svega toga imali smo ove godine, a i jabuke su rodile. Kada navodnjavate, pobijedite sušu", poručio je Dodik.
Jabuka je simbol ljubavi, plodnosti, mudrosti, ali i iskušenja.
Svega toga imali smo ove godine, a i jabuke su rodile.
Kada navodnjavate, pobijedite sušu. https://t.co/ibss3HJAJF— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 13, 2026
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