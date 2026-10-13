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Dodik u voćnjaku: Jabuka je simbol ljubavi, plodnosti, mudrosti, ali i iskušenja

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13.10.2026 19:24

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Додик у воћњаку обишао јабуке
Foto: X/Milorad Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik ovog dana posjetio je svoj voćnjak te je obišao i jabuke, a koje su ove godine izuzetno rodile, kako se može vidjeti na videu, koji je podijelio na Iksu.

"Jabuka je simbol ljubavi, plodnosti, mudrosti, ali i iskušenja. Svega toga imali smo ove godine, a i jabuke su rodile. Kada navodnjavate, pobijedite sušu", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Voćnjak

Jabuke

poruka

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