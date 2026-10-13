Transplantacije u Srpskoj: U fokusu obnova programa i razvoj donorstva

Povodom obilježavanja Evropskog dana doniranja organa, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske održana je panel-diskusija „Donacija i transplantacija organa – od znanja do povjerenja“, na kojoj su predstavnici zdravstvenih institucija razgovarali o unapređenju transplantacionog programa i razvoju donorstva u Srpskoj.

Jedan od ključnih ciljeva je ponovno pokretanje programa transplantacije bubrega u UKC-u Republike Srpske, kao i uspostavljanje održivog sistema koji će pacijentima omogućiti lakši pristup informacijama, neophodnim pregledima i liječenju.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot istakao je da su na skupu učestvovale sve relevantne institucije koje se bave transplantacijom, te da su dogovoreni zajednički zaključci i naredni koraci.

On je naveo da je potrebno raditi na sistemskim rješenjima, uključujući zakonske, organizacione i stručne preduslove, kako bi transplantacioni program bio uspješno realizovan.

„Pokrenućemo stvari koje su već postojale u UKC-u Republike Srpske, a to je transplantacija bubrega“, rekao je Šobot.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić naglasio je da su u fokusu današnjeg skupa bili dalji razvoj transplantacionog programa i promocija donorstva.

On je podsjetio da su u prethodnom periodu razvijani kapaciteti za sprovođenje transplantacija, uključujući funkcionisanje HLA laboratorije i otvaranje Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske.

Kako je pojasnio, Zavod ima važnu koordinacionu ulogu između zdravstvenih ustanova, kako bi pacijenti lakše prolazili kroz postupak pripreme za transplantaciju, ali i dobili odgovarajuću zdravstvenu zaštitu nakon zahvata.

Šeranić je istakao i značaj razvoja donorstva, promocije donorskih kartica i unapređenja procedura koje omogućavaju darivanje i očuvanje organa za transplantaciju.

Posebna pažnja posvećena je i radu HLA laboratorije Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, koja ima značajnu ulogu u pripremi pacijenata za transplantaciju, pronalaženju odgovarajućih donora i dijagnostici različitih oboljenja.

Primarijus docent doktorka Gordana Guzijan iz Zavoda za transfuzijsku medicinu istakla je da se usluge HLA tipizacije, koje su se ranije uglavnom obavljale u centrima izvan Republike Srpske, sada razvijaju i u domaćem zdravstvenom sistemu.

Prema njenim riječima, ova laboratorija važna je ne samo za transplantacionu i transfuzijsku medicinu, već i za dijagnostiku autoimunih oboljenja i drugih zdravstvenih stanja.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske Goran Topić poručio je da je neophodno izgraditi sistem u kojem nijedan pacijent neće izgubiti mogućnost za transplantaciju zbog nedostatka informacija o tome kome treba da se obrati.

On je podsjetio da je u UKC-u Republike Srpske ranije obavljana transplantacija bubrega od živog donora, što, kako je naveo, pokazuje da postoje znanje i kapaciteti za ponovno uspostavljanje i unapređenje programa.

„Nije nam cilj da povećamo broj transplantacija, cilj nam je da napravimo održiv transplantacioni sistem koji će našim pacijentima omogućiti najbolju zdravstvenu njegu i zaštitu“, rekao je Topić.

Učesnici skupa saglasili su se da su za razvoj transplantacionog programa neophodni zajednički rad zdravstvenih institucija, unapređenje stručnih i organizacionih kapaciteta, ali i veća informisanost građana o značaju donorstva.