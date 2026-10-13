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Fond PIO uputio poziv penzionerima u inostranstvu: Ovo je rok za regulisanje isplate

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13.10.2026 15:31

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Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.
Foto: Eyüpcan Timur/Pixels

Prema podacima sa obrade penzije za septembar 2026. godine, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 195 korisnika prava sa prebivalištem u inostranstvu, vrši isplatu penzija putem punomoći.

Njihova obaveza je bila da najkasnije do kraja decembra prethodne godine dostave potvrdu o životu, jer Fond sa državama u kojima žive, nema potpisane sporazume o elektronskoj razmjeni podataka o činjenici nastupa smrti, što su i učinili i da regulišu način isplate na lični devizni račun ili račun nerezidenta.

Od navedenih 195 korisnika u Americi živi 96, Australiji 31, Kanadi 21, Austriji 20, Njemačkoj 14, Švedskoj 5, Rusiji 5, te po jedan u Danskoj, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Fond PIO Republike Srpske poziva navedenih 195 korisnika prava da najkasnije do kraja ove godine regulišu način isplate penzije na lični devizni račun ili račun nerezidenta.

Napominjemo da je za 44 korisnika prava koji još uvijek nisu dostavili potvrdu o životu u skladu sa propisima, privremeno obustavljena isplata penzije do dostavljanja iste, saopštili su iz Fonda.

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Tagovi :

Fond PIO

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Penzioneri

Inostranstvo

Isplata penzija

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