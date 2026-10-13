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Dodik: Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći

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13.10.2026 14:59

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Коалиција СНСД
Foto: Milorad Dodik/X

Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama. Onim trenucima kojima se bira teži put, a koji je ispravan. Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Rezultat je i ubjedljiva pobjeda koju smo i sada ostvarili", napisao je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

SNSD

koalicija

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