Dodik: Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći

Foto: Milorad Dodik/X

Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama. Onim trenucima kojima se bira teži put, a koji je ispravan. Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Rezultat je i ubjedljiva pobjeda koju smo i sada ostvarili", napisao je Dodik na Iksu. Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama. Onim trenucima kojima se bira teži put, a koji je ispravan. Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći. Rezultat je i ubjedljiva pobjeda koju smo i sada ostvarili. https://t.co/YGqlTr8sPT — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 13, 2026

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