Dodik: Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći

Autor:ATV redakcija
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Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama. Onim trenucima kojima se bira teži put, a koji je ispravan. Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Rezultat je i ubjedljiva pobjeda koju smo i sada ostvarili", napisao je Dodik na Iksu.
Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama.
Onim trenucima kojima se bira teži put, a koji je ispravan.
Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći.
Rezultat je i ubjedljiva pobjeda koju smo i sada ostvarili. https://t.co/YGqlTr8sPT— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 13, 2026
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