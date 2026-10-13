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Radanović: Sarajevo mrzi sve što je srpski identitet

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13.10.2026 13:40

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Foto: Pexel/ Sandin Redzo

Sarajevo mrzi sve što je srpski identitet, a to pokazuje i posljednji primjer bušenja guma na automobilu beogradskih registracija u sarajevskom naselju Breka, izjavio je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović.

Radanović je podsjetio da to nije prvi put već da postoji hronologija bušenja guma na vozilima iz Srbije, saopšteno je iz Odbora.

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Napomenuo je da su 14. juna ove godine u centru Sarajeva izbušene sve četiri gume na vozilu beogradskih registarskih oznaka, a tri dana kasnije u naselju Grbavica takođe sve četiri gume na automobilu registarskih oznaka Srbije.

Radanović je naveo da su u januaru 2023. godine na pet vozila sa beogradskim, novosadskim i užičkim registarskim oznakama takođe izbušene sve gume, a 22. avgusta 2022. godine u centru Sarajeva to je učinjeno na vozilu iz Beograda.

Kako kaže, "Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH uredno vodi evidenciju napada na Srbe i srpski identitet u FBiH".

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U sarajevskom naselju Breka u noći između nedjelje i ponedjeljka nepoznata osoba je probušila dvije gume na automobilu beogradskih registarskih oznaka.

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Đorđe Radanović

Sarajevo

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

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