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Fond PIO izdao saopštenje za penzionere u inostranstvu

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13.10.2026 14:26

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Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.
Foto: pexels/Hazal zeynep

Prema podacima sa obrade penzije za septembar 2026. godine, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 195 korisnika prava sa prebivalištem u inostranstvu, vrši isplatu penzija putem punomoći.

"Njihova obaveza je bila da najkasnije do kraja decembra prethodne godine dostave potvrdu o životu, jer Fond sa državama u kojima žive, nema potpisane sporazume o elektronskoj razmjeni podataka o činjenici nastupa smrti, što su i učinili i da regulišu način isplate na lični devizni račun ili račun nerezidenta. Od navedenih 195 korisnika u Americi živi 96, Australiji 31, Kanadi 21, Austriji 20, Njemačkoj 14, Švedskoj 5, Rusiji 5, te po jedan u Danskoj, Mađarskoj i Švajcarskoj", navode iz Fonda.

Fond PIO Republike Srpske poziva navedenih 195 korisnika prava da najkasnije do kraja ove godine regulišu način isplate penzije na lični devizni račun ili račun nerezidenta.

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"Napominjemo da je za 44 korisnika prava koji još uvijek nisu dostavili potvrdu o životu u skladu sa propisima, privremeno obustavljena isplata penzije do dostavljanja iste", ističu iz Fonda PIO.

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Fond PIO

Penzioneri

Inostranstvo

penzije

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