Poplavljen parkić, raskopane ulice: Šta se dešava u centru Banjaluke?

Jutros je u centru Banjaluke pukla transportna vodovodna cijev zbog čega je poplavljen jedan dio Gospodske ulice, a radnici su još uvijek na terenu te pokušavaju sanirati havariju.

Kao što se može vidjeti na fotografijama, šetalište od raskrsnice na potezu od Gradske uprave Banjaluka i zgrade M:tela pa sve duž do Palate predsjednika Republike Srpske je neprohodno i poplavljeno.

Pukla cijev u centru ATV

Na terenu se nalazi nekoliko radnika banjalučkog Vodovoda kao i mašine, koje su zauzele veći dio šetališta te su građani primorani obilaziti ovaj dio zbog vode i blata.

Banjaluka centar -radovi

Podsjećamo, dok radnici banjalučkog Vodovoda rade na sanaciji nastalog kvara transportne cijevi u Banjaluci se još uvijek odvijaju radovi kako infrastrukturni tako i oni vezani za Vodovod u ulicama Ivana Franje Jukića te duž jednosmjerne saobraćajnice u centru grada i dijela saobraćajnice kod Parka Petar Kočić.