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Poplavljen parkić, raskopane ulice: Šta se dešava u centru Banjaluke?

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13.10.2026 15:14

Komentari:

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Пукла цијев у центру Бањалуке
Foto: ATV

Jutros je u centru Banjaluke pukla transportna vodovodna cijev zbog čega je poplavljen jedan dio Gospodske ulice, a radnici su još uvijek na terenu te pokušavaju sanirati havariju.

Kao što se može vidjeti na fotografijama, šetalište od raskrsnice na potezu od Gradske uprave Banjaluka i zgrade M:tela pa sve duž do Palate predsjednika Republike Srpske je neprohodno i poplavljeno.

Пукла цијев у центру
Pukla cijev u centru
ATV

Na terenu se nalazi nekoliko radnika banjalučkog Vodovoda kao i mašine, koje su zauzele veći dio šetališta te su građani primorani obilaziti ovaj dio zbog vode i blata.

Banjaluka centar -radovi

Podsjećamo, dok radnici banjalučkog Vodovoda rade na sanaciji nastalog kvara transportne cijevi u Banjaluci se još uvijek odvijaju radovi kako infrastrukturni tako i oni vezani za Vodovod u ulicama Ivana Franje Jukića te duž jednosmjerne saobraćajnice u centru grada i dijela saobraćajnice kod Parka Petar Kočić.

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Tagovi :

Banja Luka

Gospodska ulica

radovi na putu

vodovod

Gradska uprava Banjaluka

pukla cijev

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