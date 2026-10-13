Pukla cijev u centru Banjaluke

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Foto: ATV/Branko Jović

Jutros je u centru Banjaluke pukla vodovodna cijev zbog čega je poplavljen jedan dio Gospodske ulice.

Pojedini ugostiteljski objekti u centru zbog kvara nemaju vode. Ekipe "Vodovoda" su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Poplava, Banjaluka

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