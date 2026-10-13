Pukla cijev u centru Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Jutros je u centru Banjaluke pukla vodovodna cijev zbog čega je poplavljen jedan dio Gospodske ulice.
Pojedini ugostiteljski objekti u centru zbog kvara nemaju vode.
Ekipe "Vodovoda" su na terenu i rade na otklanjanju kvara.
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