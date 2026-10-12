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Vandalizam ili fušeraj? Šta je stvarni uzrok propadanja platoa u Parku „Mladen Stojanović“

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12.10.2026 18:11

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Парк Младен Стојановић руина рупе у даскама девастирано шеталиште
Foto: ATV

Park „Mladen Stojanović“ predstavlja jednu od najvažnijih i najfrekventnijih zelenih oaza u Banjoj Luci, mjesto gdje građani svih generacija svakodnevno pronalaze predah.

Ipak, ako je suditi prema trenutnom stanju i onom što možete vidjeti na fotografijama sa terase u neposrednoj blizini teniskih terena otkrivaju potpuno drugačiju, znatno sumorniju sliku koja već duže vrijeme izaziva negodovanje prolaznika i rekreativaca.

Slika zapuštenosti i opasnosti na svakom koraku

Umjesto uređenog i sigurnog prostora, zatečeni prizor na terasi više podsjeća na ratnu zonu. Brojne daske na podu su polomljene ili potpuno iščupane, zbog čega su nastale opasne rupe ispunjene lišćem, zemljom i smećem.

Prostor je ispunjen razbacanim lišćem i travom, koja probija kroz pukotine, do napuštenih građevinskih i reklamnih tabli koje leže na oštećenoj podlozi.

Парк Младен Стојановић
Park Mladen Stojanović
ATV

Ovakvo stanje odavno je preraslo samo estetski problem. Otvori i odvaljeni dijelovi poda predstavljaju direktnu opasnost za bezbjednost posjetilaca.

Svaki neoprezan korak rekreativaca, djece ili starijih sugrađana koji šetaju parkom može lako da se završi povredom, a na terenu nema nikakve signalizacije koja bi upozorila na opasnost.

Vandali ili loš materijal?

Kada se analizira ovakav stepen devastacije, neizostavno se postavlja ključno pitanje: Da li je ovo djelo nesavjesnih pojedinaca i klasičnog vandalizma, ili je riječ o posljedici ugradnje neodgovarajućih materijala i loše izvedenih instalacija?

S jedne strane, Banja Luka se u prošlosti već susretala sa slučajevima uništavanja gradskog mobilijara, parkova i igrališta od strane vandala, gdje nijedan materijal nije pošteđen ukoliko izostane adekvatan nadzor.

Парк Младен Стојановић
Park Mladen Stojanović
ATV

S druge strane, sama priroda oštećenja i struktura poda otvaraju sumnju u kvalitet primijenjenih materijala.

Korišćenje podnih obloga koje ne mogu da izdrže spoljne vremenske uslove, promjene temperature i standardno opterećenje u javnim prostorima ukazuje na to da projekat možda od starta nije bio prilagođen realnim uslovima svakodnevnog korištenja.

Ako su instalacije i podlozi nedostajali čvrstina i trajnost, zubu vremena nije trebalo mnogo da dovedu materijal do potpunog raspada.

Парк Младен Стојановић
Park Mladen Stojanović
ATV

Bilo da je istina negdje između ili prevashodno leži u jednoj od ove dvije krajnosti, javni prostor ne smije ostati prepušten propadanju.

Na nadležnima svakako ostaje da utvrde uzroke, saniraju štetu i konačno vrate ovaj dio parka u bezbjedan i funkcionalan status koji priliči najvećem gradu Republike Srpske.

Парк Младен Стојановић
Park Mladen Stojanović
ATV

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Tagovi :

Banja Luka

Park Mladen Stojanović

Vandalizam

Infrastruktura

Gradska uprava Banjaluka

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