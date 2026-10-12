Više brucoša dobilo mjesto u domu, a ovoliko ih je završilo ispod crte

U studentske domove u Banjaluci ove godine primljeno je 250 brucoša, što je za 50 više nego lani, dok je oko 300 njih ostalo ispod crte, izjavio je Srni direktor Studentskog centra "Nikola Tesla" Dragoslav Topić.

Topić je naveo da je odluka o povećanju broja mjesta za brucoše donesena nakon analize prošlogodišnjeg konkursa, kada je gotovo 200 studenata sa prosjekom ocjena većim od 4,5 ostalo bez smještaja.

"Imali smo primjer da desetak studenata sa prosjekom 4,9 nije moglo da dobije dom, a bilo je i stotinjak vukovaca. I ove godine je slična situacija, ali je povećanjem broja mjesta smanjen broj odlikaša koji su ostali ispod crte", rekao je Topić.

On kaže da su se brucoši uselili prošle sedmice, dok je konkurs za studente starijih godina produžen do petka, 16. oktobra, s obzirom na to da su ispitni rokovi još u toku.

"Pozivam studente koji su stekli uslov za upis naredne godine da predaju dokumentaciju za konkurs i ne čekaju posljednje dane, kada su u službi smještaja velike gužve", istakao je Topić.

On je naveo da pravo na konkurisanje za smještaj imaju studenti koji redovno upisuju narednu godinu studija.

Govoreći o ulaganjima u studentske domove, Topić je naveo da su ove godine u potpunosti obnovljene čitaonice u prvom i drugom paviljonu kod Venecija mosta u Banjaluci, gdje su zamijenjeni laminati i obnovljene stolice.

U toku je i proširenje čitaonice u trećem paviljonu, gdje će biti obezbijeđeno dodatnih 25 mjesta, a nastavljaju se i tekuće aktivnosti na održavanju objekata, zamjeni dotrajalog namještaja i opreme u menzama.

Topić je naveo da je Vlada Republike Srpske odobrila 1,2 miliona KM za postavljanje novih fasada na prvom i drugom paviljonu, menzama i čitaonicama.

Prema njegovim riječima, tim ulaganjem biće riješen dio problema gubitka toplotne energije i stvaranja vlage, a istovremeno će biti smanjeni troškovi zagrijavanja objekata.

On je ukazao i na potrebu izgradnje petog paviljona, ističući da bi time bili povećani smještajni kapaciteti i omogućeno da više studenata koji ispunjavaju uslove dobije mjesto u domu.

"Ove godine će više od 500 studenata u Banjaluci ostati ispod crte na konkursima, iako ispunjavaju uslove, ali zbog nedovoljnih kapaciteta ne mogu dobiti smještaj", rekao je Topić.

On je istakao da su cijene tri obroka u studentskim menzama i dalje tri KM, od čega doručak košta 0,60 KM, ručak 1,40 KM, a večera jednu KM