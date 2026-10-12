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Sidni Svini predstavila kostim za Noć vještica inspirisan provokativnom scenom iz „Euforije“

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12.10.2026 15:35

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Глумица Сидни Свини и њен бренд доњег рубља СИРН (SYRN) представили су необичан костим за Ноћ вјештица, инспирисан једном од упечатљивијих сцена из популарне серије „Еуфорија“.
Foto: Instagram/printscreen

Glumica Sidni Svini i njen brend donjeg rublja SIRN (SYRN) predstavili su neobičan kostim za Noć vještica, inspirisan jednom od upečatljivijih scena iz popularne serije „Euforija“.

Na Instagram profilu brenda objavljene su fotografije na kojima glumica pozira u izdanju koje podsjeća na izgled njenog lika Kesi Hauard. Smeđi satenski korset, pseće uši, široka ogrlica s povocem i nacrtani pseći nos čine osnovu ovog kostima.

Korset košta 269 dolara

Glavni dio izdanja je smeđi satenski korset pod nazivom „Date Night Satin Corset“, u nijansi „Bitter Sweet“, čija je cijena 269 dolara, odnosno oko 232 evra.

Gaćice se prodaju zasebno i koštaju 19 dolara, što je približno 16 evra. Na fotografijama su prikazani i dodatni detalji kojima se izgled može upotpuniti, uključujući smeđe čizme do koljena, kratke hlačice i ogrlicu s privjeskom u obliku kosti.

Inspiracija iz „Euforije“

Kostim se oslanja na prepoznatljiv izgled Kesi Hauard iz serije „Euforija“, koja prati odnose, odrastanje i izazove s kojima se suočavaju mladi.

Ovim prijedlogom glumica i njen brend nude obožavaocima mogućnost da za Noć vještica rekreiraju izgled lika koji je privukao veliku pažnju gledalaca.

Objava je ujedno spojila popularnu televizijsku scenu, modu i promociju brenda SIRN, koji je osnovala Sidni Svini, prenosi Avaz

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Sidni Svini

Sidni Svini provokativno

Euforija

serija

Noć vještica

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