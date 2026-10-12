Merc odbio dogovor Trampa i Putina o ruskom dizelu

Njemački kancelar Fridrih Merc odbio je kao opciju za Berlin sporazum SAD sa Rusijom o obnavljanju izvoza dizela i izjavio da će Njemačka i Evropa zadržati sankcije uvedene Moskvi.

Merc je ukazao da je Vlada Njemačke primila k znanju sporazum između Vašingtona i Moskve, ali da neće slijediti taj primjer.

"Takva odluka ne dolazi u obzir za Njemačku i Evropu. Rusija će ozbiljno pregovarati samo pod pritiskom i zato se držimo sankcija uvedenih Rusiji", rekao je on.

Merc je podvukao da sankcije treba dalje pooštravati kao odgovor na napade iz Rusije, posebno istakavši navodne napade na civilnu energetsku infrastrukturu Ukrajine, prenijela je agencija DPA.

On je dodao da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski može da nastavi da računa na podršku Njemačke i Evrope.

Američki predsjednik Donald Tramp je, nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, objavio da je Moskva pristala da odmah stavi na raspolaganje više od 300.000 tona dizela američkom i svjetskom tržištu u nastojanju da snizi cijene, prenosi Srna.

Prema Trampovim riječima, Rusija će u novembru isporučiti još 500.000 tona, a ubrzo nakon toga još milion tona dizela.