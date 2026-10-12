Ko je koristio ”kriptu” koju tužilaštvo pripisuje Siniši Šakiću!?

Na suđenju za ubistvo Slaviše Ćuluma odbrana optuženog Siniše Šakića ukazala je Okružnom sudu u Banjaluci da je korisnički pin ”AAFTI0” na ”Skaj” aplikaciji koristila ženska osoba, a ne optuženi.

Tokom unakrsnog ispitivanja branilac Željko Šurlan je od policijskog službenika Siniše Grumića tražio da mu u sudnici prikaže komunikaciju između korisnika ”AAFTI0” i ”F4A6B5“, za koji tužilaštvo tvrdi da je koristila sestra Jovana Jošila. Pročitano je nekoliko poruka, koje su pisane u ženskom rodu, a u kojima se pominje kupovina hljeba i krofni, kao i to da dijete ima temperaturu i da mu treba sirup.

”Iz ovih poruka se jasno vidi da Siniša Šakić nije koristio ”Skaj”, već ženska osoba”, rekao je Šurlan.

”Isti pin je koristila Vanja Mandić”

Svjedok Grumić i tužilac Snježana Petković potom su ustvrdili da je tačno da je određeno vrijeme pin ”AAFTI0” koristila žena, koja je identifikovana kao Vanja Mandić.

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”Jedan period, od oko mjesec dana, taj je pin definitivno koristila Vanja Mandić. Utvrđen je i tačan period i to od 13. aprila do 12. maja 2020. godine. Šakić je taj pin koristio od 26. juna do 27. jula 2020. godine. Korišten je na telefonu sa IMEI brojem koji je 28. jula tokom pretresa oduzet od Šakića”, rekao je Grumić.

Jekić slao sliku svog pasoša

Tokom današnjeg ročišta tužilaštvo je nastavilo da izvodi dokaze o tome kako su identifikovali određene korisnike ”Skaja” koji se pominju u predmetu, ali su obuhvaćeni drugom istragom. Korisnik ”E4COF3” identifikovan je kao Dario Jekić na osnovu fotografije pasoša Republike Srbije na njegovo ime. Fotografiju pasoša je poslao korisniku pina ”36FD6B“ za koga tužilaštvo tvrdi da je Mile Rosić. Pročitane su i poruke koje je Jekić navodno slao Milošu Božoviću, a u kojima pominje da je imao saobraćajnu nezgodu i da ge je klinac udario ”golfom”.

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Da se to dogodilo tužilaštvo je dokazivalo policijskim zapisnikom o samoj nezgodi koju je Jekić imao u Doboju… Izdvojene su komunikacije u kojima je Jekić pominjao granicu, te su od graničnih službi zatraženi podaci iz kojih se vidi da je baš u to vrijeme evidentiran njegov prelazak na Rači.

Softver za prepoznavanje lica, granice i tablice

Dušan Lovrenović je kao korisnik pina ”E9B38D” identifikovan na osnovu fotografije koju je poslao s mora. Provjerom u bazi IDDEEA softver za prepoznavanje lica potvrdio je da je na fotografiji on. U jednoj od komunikacija je navodio da se nalazi u Hrvatskoj i da će uskoro biti tu, pa je provjerama utvrđeno da je tog dana prelazio granicu između Hrvatske i BiH.

Sestra Jovana Jošila je kao korisnik pina ”F4A6B5” identifikovana kroz fotografije automobila ”DS4” koje joj je slao brat. Na njima se vidi registarski broj vozila, koji je bio upisan kao njeno vlasništvo. U određenim porukama pominjana je i tačna adresa, koja je zapravo mjesto njenog prebivališta.

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Tomislav Petrović je kao korisnik ”Skaja” identifikovan takođe na osnovu poruka i fotografija o prelasku granice, kao i fotografija vozila koje je slao drugom korisniku, a koje je bilo registrovano na njegovu suprugu. Brak je potvrđivan izvodima iz matične knjige vjenčanih.

Poruke slagane onako kako odgovara tužilaštvu

Šakićeva odbrana je i na današnjem ročištu prigovarala materijalima iz ”Skaja” navodeći da su poruke prikazane selektivno, odnosno na način i hronologijom koja odgovara tužilaštvu.

”Postoji mnogo više poruka koje mi uopšte ne vidimo, a time se dobija drugi kontekst. Te poruke je neko mogao poredati onako kako mu odgovara. Tvrdimo da je to neko složio nekim svojim logičkim slijedom, koji ne odgovara tačnom vremenu”, rekao je advokat Željko Šurlan.

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On je svjedoka uporno ispitivao u vezi sa mnogim tehničkim aspektima. Od toga ko je i na koji način složio ”Excel” tabele koje se prikazuju u sudnici, do toga kako je pojedini korisnik kupio pravo za korištenje ”Skaja” i na koji period. Kome je i kako platio aplikaciju ili produžio licencu da bi je mogao nastaviti koristiti. Svjedok je pokušao da objasni da je sve išlo preko administratora, ali na veliki broj pitanja nije znao odgovor, jer nije spadalo u domen njegovog rada.

Šaputanje ”kao u razredu”

Dok bi svjedok odgovarao, tužilac Snježana Petković je u nekoliko navrata pokušala da mu suflira odgovor. Odbrana je i na to reagovala tvrdeći da tužilac nema pravo da odgovara na pitanja koja su postavljena svjedoku. S njima se složio i predsjednik sudskog vijeća Branimir Jukić koji je upozorio tužioca. U jednom trenutku je čak zaprijetio da će tužioca fizički odvojiti, da svjedoku ne šapuće ”kao u razdredu”.

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I Petkovićeva se požalila načinu na koji je branilac ispitivao svjedoka. Tvrdila je da Šurlan namjerno pokušava da ga zbuni tehničkim pitanjima. Naglasila je da je upravo iz tih razloga tužilaštvo ranije ispitivalo stručnog svjedoka Miroslava Kostreševića i da je većinu pitanja odbrana trebala postaviti njemu.

Ukidanje presude i proširenje istrage

Slaviša Ćulum ubijen je hicima iz automatske puške 15. maja 2000. godine u Dragočaju kod Banjaluke. Optužnica protiv Šakića podignuta je u martu 2021. godine. Prvostepenom presudom iz septembra 2023. godine Šakić je oslobođen optužbe, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i predmet vratio na ponovno suđenje.

Optužnicom, Šakiću se na teret stavlja da je zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je korišten za ”izviđanje" terena, te automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin. Na putu u Dragočaju pored lokalnog puta prilagodili su dvije lokacije na kojima su polomili grane i maskirali motocikl. Ćuluma su čekali u zasjedi i kada je naišao putem prema njegovom ”golfu 6” ispalili su 22 hica iz dva automatska oružja. Više puta je pogođen i na mjestu je ostao mrtav. Ubice su pobjegle motociklom, koji tokom istrage nije pronađen, kao ni oružje kojim je ubijen.

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Tokom ponovljenog suđenja tužilaštvo je otkrilo da zbog ubistva Ćuluma vode i drugu istragu kojom su obuhvaćeni Jovan Jošilo, Milivoje i Dušan Lovrenović, Mile Rosić, Tomislav Petrović, Predrag Petković i Dario Jekić. Istraga se vodi na osnovu podataka iz ”Skaj” aplikacije, a dio tih dokaza se prezentuje i na suđenju Siniši Šakiću.