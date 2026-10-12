Tusk: Masovno prisustvo policije u školama smirilo tenzije

Masovno raspoređivanje policije u školama širom Poljske pomoglo je u smirivanju tenzija, izjavio je premijer Donald Tusk, nakon što su tri napada nožem u četiri dana izazvala strah od nasilja.

"Naše akcije i vjerovatno protok vremena doveli su do znatnog smanjenja tenzija na internetu i rizičnih situacija", rekao je Tusk na kriznom sastanku.

On je dodao da će policijska akcija biti nastavljena i da će vlasti pratiti situaciju.

Policija je pokrenula masovnu bezbjednosnu operaciju krajem prošle sedmice nakon što su se na internetu proširile glasine o planiranom talasu napada noževima pod nazivom "Krvavi petak", poslije nasilja u školama u srijedu i četvrtak, prenosi Srna.

Vlasti su odbacile glasine da su napadi povezani sa onlajn izazovom ili organizovanom grupom. Vlada je, međutim, objavila da veličanje nasilja na mreži šteti mladima, te da ubrzava usvajanje zakona koji bi olakšao uklanjanje štetnog sadržaja.

Ministar unutrašnjih poslova Poljske Marćin Kjervinski izjavio je ranije da je oko 20.000 policajaca raspoređeno danas u školama, što znači da je angažovana otprilike petina nacionalnih snaga.

Vlasti su saopštile da je operacija dovela do 135 hapšenja i da je policija preduzela mjere povodom prijetnji i objava na internetu povezanih sa nasiljem.

Komandant policije Marek Boron izjavio je da su počinioci uglavnom bili mladi inspirisani napadima od prošle sedmice koji su pokušali da privuku pažnju na internetu, dok su drugi bili podstaknuti računarskim igrama ili nacističkim supkulturama.