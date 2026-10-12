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Tramp: Ukidanje sankcija na ruski dizel - ispravna odluka

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12.10.2026 16:57

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Предсједник Доналд Трамп напушта предизборни скуп у Ф&М Банк Арени, у суботу, 10. октобра 2026. године, у Кларксвилу, Тенеси.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ukidanjem sankcija na izvoz dizel-goriva iz Rusije donesena ispravna odluka.

"EU je platila Rusiji 250 milijardi dolara za energente, a lažni mediji ne žele ni da se približe toj temi. Donio sam ispravnu odluku u interesu američkog naroda - Amerika na prvom mjestu, uvijek!", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut sošl".

Tramp u petak, 9. oktobra, postigao dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ublažavanju globalne nestašice dizela, prenosi Srna.

Vašington je potom suspendovao sankcije na ruski izvoz dizela, omogućivši Rusiji da na međunarodno tržište plasira stotine hiljada tona goriva.

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Tagovi :

Donald Tramp

Rusija

sankcije

Dizel cijena

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