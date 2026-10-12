Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ukidanjem sankcija na izvoz dizel-goriva iz Rusije donesena ispravna odluka.

"EU je platila Rusiji 250 milijardi dolara za energente, a lažni mediji ne žele ni da se približe toj temi. Donio sam ispravnu odluku u interesu američkog naroda - Amerika na prvom mjestu, uvijek!", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut sošl".

Tramp u petak, 9. oktobra, postigao dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ublažavanju globalne nestašice dizela, prenosi Srna.

Vašington je potom suspendovao sankcije na ruski izvoz dizela, omogućivši Rusiji da na međunarodno tržište plasira stotine hiljada tona goriva.