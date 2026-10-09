Kapa dole: Cvijanović o dogovoru Putina i Trampa

Predsjednici Amerike i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, postigli su izuzetno bitan dogovor o nafti koji bi uskoro mogao da obori cijene goriva na globalnom nivou.

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović imala je kratku, ali jasnu, poruku nakon tog dogovora.

Tako to rade ozbiljni lideri! Hats off! https://t.co/Hz5n203itB — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 9, 2026

"Tako to rade ozbiljni lideri. Kapa dole", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je u petak na svojoj društvenoj mreži Trut da je upravo završio, kako je naveo, veoma uspješan razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

U razgovoru je dogovorena isporuka ruskog dizela na američko i svjetsko tržište.

Prema Trampovim riječima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona tokom novembra i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Dodao je da će Rusija, zavisno od stanja svojih rafinerija, u kratkom roku nakon toga isporučiti i 3.000.000 tona dizela.

"Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli Ormuskog moreuza i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance, ali i za cijeli svijet, će padati, rekordno i brzo", napisao je Tramp.

Istakao je da su niže cijene za Amerikance, posebno za farmere, stočare i vozače kamiona, njegov najveći prioritet, te da je riječ o veoma velikoj i važnoj objavi.