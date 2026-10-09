Putin nakon razgovora sa Trampom: Rusija je spremna

Rusija je spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora sa američkim liderom Donaldom Trampom.

Putin je izrazio uvjerenje da će isporuke nafte iz Rusije na američko i globalno tržište imati pozitivan uticaj na cjelokupnu globalnu ekonomiju.

Iz Kremlja je saopšteno da je Putin razgovarao telefonom sa Trampom i da su značajnu pažnju obratili na mogućnosti rješenja ukrajinske krize.

Takođe su razgovarali o situaciji u vezi sa Iranom i raznim aspektima bilateralnih odnosa.

U saopštenju se dodaje da su se predsjednici saglasili da nastave sa ličnim kontaktima i saradnjom između relevantnih agencija, prenosi Srna.