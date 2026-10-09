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Kovid, Bruno: Džaka zapao u novu nevolju nakon presude

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09.10.2026 22:29

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Џака у свађи с навијачем
Foto: Screenshot

Dan nakon što je objavio da je kažnjen sa 160.000 evra i uslovnom kaznom zatvora od dve godine zbog falsifikovanja kovid sertifikata, Granit Džaka se našao u novoj nevolji.

Švajcarac albanskog porijekla sukobio se navijačem Njukasla, koji mu je dobacivao "kovid, kovid" u supermarketu.

Fizički sukob se nije desio, kao što se vidi na snimku koji je postao vralan, jer se brzo proširio društvenim mrežama. Džaku je supruga odvukla na drugu stranu, ali je navijač Njukasla nastavio da ga proziva zbog skandala koji je poznati provokator napravio.

Navijač Njukasla mu je takođe na snimku dobacivao i "Bruno, Bruno", kao aluziju na Bruna Gimaraeša i rivalstvo Sanderlenda i Njukasla.

Brazilac je u međuvremenu ovog ljeta prešao u Arsenal, a kada je nedavno dao gol "crnim mačkama" provocirao ih je jer su ga navijači Sanderlenda nazivali "pacovom".

Podsjetimo, Džaka je u četvrtak kažnjen po nalogu švajcarskog tužilaštva uslovnom kaznom zatvora na dvije godine kao i novčanom kaznom od 50 dnevnih iznosa po 3.000 franaka, što ukupno iznosi 150.000 švajcarskih franaka (oko 160.000 evra) zbog "nabavljanja lažne javne isprave".

Džaka je prije prethodnih utakmica reprezentacije priznao da je tokom pandemije koronavirusa falsifikovao dva sertifikata o vakcinaciji. To se dogodilo nakon što je list "Blik" nekoliko dana ranije objavio da je protiv njega pokrenut postupak pred Tužilaštvom kantona Lucern.

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Granit Džaka

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